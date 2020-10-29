Средняя зарплата в Украине достигла 12 тыс грн Средняя номинальная заработная плата в Украине в сентябре 2020 года выросла по сравнению с показателем за август нынешнего года на 4,8% – до 11 998 гривен. По сравнению с сентябрем 2019-го зарплаты выросли в среднем на 12,3%. Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики.



Кроме того, в сентябре средняя зарплата была в 2,4 раза выше минимальной, которая составила в этом месяце 5000 гривен.



Что касается уровня зарплат в разных регионах, то самая высокая средняя зарплата традиционно в Киеве – 17 253 грн, в областях существенно ниже: самая низкая (9766 грн) – в Волынской области, самая высокая в Донецкой – 12 981 грн.



Если верить статистике, самые большие зарплаты в Украине в сфере информации и телекоммуникаций – в среднем 20 089 грн, самые низкие в сфере временного размещения и организаций питания – 6557 грн.



Напомним, средняя номинальная заработная плата в Украине в августе 2020 года упала по сравнению с показателем за июль 2020 года на 3% – до 11 446 гривен.



МинПром



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