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Филиппины сокращают отгрузку никелевой руды

29.10.20 09:29 , МеталлСервис
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Как сообщает Reuters, в среду цена нержавеющей стали на бирже в Шанхае выросла более чем на 3%. В числе причин - ожидаемое сокращение поставок филиппинской никелевой руды в связи с погодными условиями и COVID-19.

Так, торги ShFE фьючерсами на январскую поставку нержавеющей стали закрылись на уровне 14775 юаней ($2204) за тонну, рост составил 3,5%. Цены на никель тоже выросли: декабрьские контракты ShFE поднялись в ходе торгов на 5,7% до 125670 юаней ($18749) за тонну, что стало самым высоким уровнем с 11 ноября. На Лондонской бирже металлов цена трёхмесячных контрактов для никелевой руды составляла на 03:40 GMT $16040 за тонну, рост - 0,8%.

Рост цен вызван опасениями по поводу снижения поставок никеля, необходимого в металлургическом производстве для выплавки нержавеющей стали, до начала следующего года. В частности, Nickel Asia Corp, ведущий производитель и экспортёр никелевой руды Филиппин, после вспышки COVID-19 приостанавливает работу одной из четырёх шахт до 10 ноября. По итогам 2019 года на данный актив у компании пришлось 11% в общем объёме отгрузки руды. Кроме того, на архипелаге начинается "сезон дождей", в течение которого отгрузки сырья традиционно снижаются. Также негативное влияние оказали недавние тайфуны Quinta и Morafi, из-за которых серьёзно пострадала часть добывающих компаний.

В текущем году роль Филиппин в поставках никелевой руды в КНР значительно выросла - после того, как Индонезия с января ограничила экспорт минерального сырья.

МинПром

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