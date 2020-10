Рост заболеваемости коронавирусом привел к обрушению фондового рынка США

Американские фондовые индексы рухнули более чем на 3% по итогам торгов в среду в связи с опасениями по поводу роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и его последствиями для восстановления экономики.



При этом индикатор Dow продемонстрировал самое существенное однодневное падение с 11 июня, сообщает Интерфакс.



Тем временем индикатор Cboe Volatility Index (VIX), который называют "индексом страха" Уолл-стрит, подскочил выше 40 пунктов и достиг максимума с 15 июня.



По состоянию на вторник среднее число новых случаев заражения в США за минувшие семь дней составило рекордные 71,832 тыс. в сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.



"Думаю, мы услышим призывы к локдаунам наподобие того, что был введен в Чикаго", - отмечает телеведущий CNBC Джим Крамер.



В среду в том числе подешевели акции компаний, которые наиболее существенно пострадают в случае возобновления локдауна или замедления процесса восстановления экономики. Цена бумаг авиакомпании Delta Air Lines Inc. опустилась на 3,5%, Southwest Airlines Co. - на 4,5%, United Airlines Holdings Inc. - на 4,6%. Акции оператора круизов Royal Caribbean Group подешевели на 7,4%.



Котировки акций Microsoft Corp. снизились на 4,96%. Компания в первом квартале 2021 финансового года продемонстрировала результаты лучше ожиданий аналитиков, при этом рост был отмечен во всех трех основных сегментах бизнеса благодаря спросу на "облачные" услуги и видеоигры в период пандемии COVID-19. Между тем прогнозы Microsoft на текущий финквартал, в течение которого будет дан старт продаж новой консоли Xbox, оказались ниже прогнозов.



Бумаги Boeing Co. опустились на 4,6%. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники зафиксировал менее крупный, чем ожидалось, убыток в третьем квартале 2020 года, однако его выручка не оправдала прогнозов.



Цена акций General Electric Co. выросла на 4,5%. Американский концерн сократил чистый убыток в третьем квартале текущего года и отчитался о скорректированной прибыли, тогда как аналитики ожидали убыток.



Акции United Parcel Service подешевели на 8,8%, хотя крупнейшая в мире служба экспресс-доставки в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 11,8% относительно того же периода прошлого года.



Капитализация MasterCard Inc. уменьшилась на 8,1%. Одна из крупнейших платежных систем в мире зафиксировала большее, чем ожидалось, падение прибыли и выручки в третьем квартале 2020 года на фоне сокращения расходов людей на путешествия из-за пандемии коронавируса.



Акции Raytheon Technologies Corp. упали на 7,4%. Компания, образованная в результате объединения United Technologies Corp. (UTC) и Raytheon Co., сообщила, что сократит 20 тыс. рабочих мест в текущем году вместо ранее объявленных 15 тыс. на фоне спада в авиационной отрасли и резкого снижения числа заказов и поставок самолетов.



Бумаги Revlon Inc. подешевели на 0,4%. Американский производитель косметики и парфюмерии предупредил держателей облигаций компании о высоком риске банкротства, если они откажутся участвовать в реструктуризации долга, пишет The Wall Street Journal.



Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 943,24 пункта (3,43%) и составил 26519,95 пункта.



Standard & Poor's 500 упал на 119,65 пункта (3,53%) - до 3271,03 пункта.



Nasdaq Composite потерял 426,48 пункта (3,73%) и составил 11004,87 пункта.



