В Украине до конца года сохранится режим чрезвычайной ситуации Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации для единой государственной системы гражданской защиты по всей территории Украине до 31 декабря 2020 года в связи с продлением карантина.

Соответствующее распоряжение правительство утвердило на заседании 28 октября, передает Интерфакс-Украина.



Как сообщалось, ранее Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до конца 2020 года, ужесточив условия отнесения населенных пунктов к "красной зоне". В частности, теперь в "красную" зону будут вноситься регионы с уровнем заболеваемости больше 320 случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней.



Постановлением ограничивается время работы ресторанов и других заведений общественного питания с 22:00 до 7:00, а также ужесточается ограничение по проведению массовых мероприятий (не более 50 человек в "зеленых" зонах, до 30 - в "желтых", до 20 - в "оранжевых").



Кабмин также запретил посещение зрителями спортивных мероприятий, кроме международных, по которым Минздрав будет принимать отдельные решения.



Кроме того, всем субъектам хозяйствования рекомендуется организовать посменную работу работников, при технической возможности работы в режиме реального времени через интернет с сохранением зарплаты.



Заведениям общего среднего образования рекомендуется установить с 15 до 30 октября 2020 года каникулы, а заведениям профессионального и высшего образования с 15 октября по 15 ноября 2020 года перейти на дистанционную форму обучения с рекомендованным выездом студентов из общежитий, кроме тех, которые не могут этого сделать.



Согласно постановлению, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей должна усилить госконтроль над соблюдением санитарного законодательства и противоэпидемических мер при работе заведений дошкольного образования, общепита физкультуры и спорта, торговли.



Органам местного самоуправления рекомендовано задействовать дополнительные единицы общественного транспорта во избежание скопления в нем людей и контролировать соблюдение противоэпидемических норм при осуществлении перевозок.



Постановлением также увеличиваются критерии показателей охвата тестированиями COVID-19 с 24 до 48 на 100 тыс. населения.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



