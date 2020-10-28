Бог троицу любит: китайские инвесторы в третий раз пытаются купить акции Мотор Сич Китайские инвесторы, представленные в Украине компанией Skyrizon, и их украинский партнер группа DCH в третий раз обратились в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) для получения разрешения на концентрацию путем приобретения акций запорожского авиастроительного предприятия ПАО "Мотор Сич". Об этом сообщается на официальном сайте DCH.



Как известно, в начале августа 2020 года китайские инвесторы "Мотор Сичи" и DCH заявили о сотрудничестве в сфере развития украинского авиастроения и о подаче совместной заявки в АМКУ.



С тех пор АМКУ дважды возвращал документы под формальными предлогами без рассмотрения по сути.



Как полагают эксперты, АМКУ и его функционеры стали одними из ключевых исполнителей противоправной схемы по блокированию доступа китайских инвесторов к управлению ПАО "Мотор Сич".



Напомним, 4 сентября китайские инвесторы предприятия направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина с требованием возместить ущерб в 3,5 млрд долл.



Действия Украины они квалифицируют как попытку экспроприации их инвестиций, что является нарушением украино-китайского межправительственного соглашения о защите и взаимном поощрении инвестиционной деятельности.



Министерство юстиции Украины, по данным СМИ, сформировало межведомственную рабочую группу для доарбитражного урегулирования спорной ситуации, в которую вошли, в том числе, представители АМКУ.



По мнению участников рынка, консервация сложившейся ситуации, прежде всего, может быть выгода экс-владельцу "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву, который благодаря арестам акций сохраняет фактический контроль над предприятием.



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