В Украину контрабандой ввезли советские ЗРК на 110 млн грн Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконного ввоза в Украине трех зенитно-ракетных комплексов советского производства более чем на 110 млн грн.



Представители отечественного коммерческого предприятия в сфере оборонной промышленности организовали противоправную схему импорта вооружения без уплаты обязательных платежей в госбюджет, сообщает СБУ.



Подозреваемые незаконно применили преференцию якобы для ввоза продукции для Вооруженных Сил Украины. Они внесли недостоверные сведения в таможенную декларацию.



Также для незаконной переправки продукции через государственную границу дельцы использовали реквизиты аффилированной компании с признаками фиктивности, зарегистрированной в одной из европейских стран.



Сделка по таможенным оформлением нанесла ущерб госбюджету более чем 20 млн грн, сообщает СБУ.



"Эти зенитно-ракетные комплексы в украинскую армию не попали. Фигуранты складировали их на территории одной из логистических баз предприятия в Киевской области. По предварительной информации, часть незаконно ввезенного вооружение было реэкспортировано за границу", - сообщает СБУ.



На выявленные образцы вооружения наложен арест.



Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



