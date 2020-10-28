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Международных инвесторов Украина интересует все меньше

28.10.20 17:03 , 112 Украина
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Судя по всему, украинский Национальный банк после смены четырех из шести членов правления продолжает находиться под политическим давлением. Первый замглавы ЦБ Екатерина Рожкова была отстранена от руководства банковским надзором. Ее коллега Дмитрий Сологуб предостерег в Твиттере, что это может отрицательно сказаться на переговорах с Международным валютным фондом о предоставлении следующих траншей в рамках пакета финансовой помощи в размере 5 млрд долл.

Е.Рожкова сыграла важную роль в проведении проблемной банковской реформы, на которой настаивал МВФ. Одним из положений реформы был отказ от возврата одному из олигархов ПриватБанка, спасенного от краха государственными деньгами.

Насколько критично международные инвесторы относятся к Украине, показывает не только хронически слабый курс национальной валюты гривны. На прошлой неделе государственный энергетический концерн "Нафтогаз" неожиданно отменил выпуск евробондов на сумму свыше 500 млн евро (в действительности долларов — прим. ред.).

"Международные инвесторы все более озабочены политической и оперативной обстановкой в Украине", — так обосновала это решение пресс-служба концерна. Он намеревался выплачивать до 9,25% по евробондам, срок погашения которых был рассчитан до конца 2026 года. Особо "Нафтогаз" указал на "развитие отношений с МВФ".

Помимо независимости Национального банка, МВФ считает необходимым укрепление институтов, борющихся с коррупцией. Наблюдатели и в этой области отмечают ухудшение положения дел. Когда американский бизнесмен и бывший дипломат Амос Хохштайн (Amos Hochstein) недавно покинул наблюдательный совет "Нафтогаза", он настоятельно призвал правительство обеспечить независимость наблюдательных органов контролируемых государством предприятий.

Финансово-политическую озабоченность вызывает и запланированный Киевом на 2021 год дефицит госбюджета в размере 6% ВВП. "Если учесть, что правительство ожидает роста в 4,6%, то такой дефицит бюджета слишком велик", — говорит Роберт Кирхнер (Robert Kirchner) из германской экспертной группы по Украине, которая консультирует страну по заданию федерального правительства Германии.

МинПром

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