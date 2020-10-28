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Китай резко сократил завоз коксующихся углей

28.10.20 16:28 , ГМК Центр
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Металлургические компании Китая в сентябре сократили импорт коксующихся углей на 16% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года – до 7,17 млн т. Это самый низкий показатель за последние три месяца. Об этом сообщил Argus Media.

По сравнению с августом Китай сократил импорт коксующихся углей на 6%.

В целом за девять месяцев 2020 года китайские металлурги сократили закупки на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го – до 59,4 млн т.

Китай в сентябре сократил импорт коксующихся углей из Австралии на 39% по сравнению с сентябрем 2019 года – до 1,98 млн т. Это самый низкий показатель за последние 10 месяцев.

Импорт из Монголии в сентябре, напротив, вырос по сравнению с сентябрем прошлого года – на 8,4%, до 3,9 млн т.

Китай – крупнейший импортер коксующихся углей в мире. По данным на 2019 год, на него приходится 22% от мирового импорта. В свою очередь Австралия является крупнейшим поставщиком коксующихся углей. Ее доля в общем объеме мирового экспорта этого сырья составляет 53%.

МинПром

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