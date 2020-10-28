Запорожсталь купила новый фронтальный погрузчик "Запорожсталь", согласно программе по обновлению основных фондов предприятия, приобрел фронтальный погрузчик LiuGong для доменного производства. Инвестиции составили порядка 2 млн грн.



Новый фронтальный погрузчик предназначен для погрузочно-разгрузочных работ на производственных участках доменного цеха комбината. У машины высокие технические характеристики — производительность, технологическая точность, надежность работы основных узлов. Погрузчик имеет современную просторную кабину с широким обзором, оборудован кондиционером с подачей свежего воздуха, джойстиком для управления основными операциями. Эффективность новой техники на порядок выше предыдущих аналогов: расход топлива ниже на 15%, а производительность выше на 14%. Современное программное управление сокращает до минимума ручной труд и количество времени на погрузочные операции, тем самым повышая общую эффективность производства.



В целом за 10 месяцев 2020 года "Запорожсталь" в рамках программы обновления основных фондов реализовал проекты по установке стационарных газоанализаторов на доменные печи 2 и 5, внедрил проект автоматизации агломашин № 1–3, проект установки приборов контроля содержания СО и СО2 в отходящих газах котлоагрегата № 5, приобрел чугуновозные ковши с лафетами, спектрометры эмиссионной модели, газоанализаторы, пр.



Комбинат продолжает строительство дополнительных аспираций на хвостовых частях агломашин и ряд других проектов, направленных на модернизацию производственных мощностей с экологической составляющей. Объем инвестиционной программы по обновлению основных фондов предприятия в 2020 году составляет порядка 450 млн грн.



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