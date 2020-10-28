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Мариупольский порт с начала года перегрузил 375,6 тыс. т стали в рулонах

28.10.20 14:57 , ГМК Центр
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Государственное предприятие "Мариупольский морской торговый порт" с начала года перегрузило 375,6 тыс. т стали в рулонах, что превышает общий показатель за 2019 год (69,2 тыс. т) почти в шесть раз. Об этом свидетельствую данные пресс-службы госстивидора, опубликованные на странице в Facebook.

В общем, за 10 месяцев предприятие перегрузило 3,79 млн т металлопродукции, в то время как по итогам 2019 года этот показатель составил 3,77 млн т.

За январь-октябрь ММТП перегрузил следующую металлопродукцию: слябы – 2,75 млн т; листовая сталь – 373,2 тыс. т; чугун – 276,3 тыс. т; стальная заготовка – 2,1 тыс. т; катанка – 1,5 тыс. т; сталь в пачках – 0,4 тыс. т. 

По состоянию на 28 октября возле причалов Мариупольского порта находится четыре теплохода, которые загружаются металлопродукцией.

Как сообщалось, Мариупольский порт в сентябре 2020 года сократил перевалку грузов на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем – до 602,9 тыс. т. Более 75% от общей перевалки грузов за месяц составляет продукция металлургов.

По итогам 2019 года Мариупольский порт увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 10,1% – до 6,483 млн т. Доля порта в грузообороте морских портов Украины составила 4% (в 2018 году – 4,4%, в 2017 году – 4,9%).

ГП "ММТП" оперирует причалами №1-18 Мариупольского морского порта. Значительная часть экспорта через порт отправляется в Европу.

МинПром

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