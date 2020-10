Чешская Belanto будет поставлять ильменит ОГХК в Крым

Чешская Belanto trade s.r.o, согласно заключенному 13 октября с Объединенной горно-химической компанией контракту выкупит у ОГХК 50 тыс.т иршанского ильменита в октябре-декабре 2020 с отсрочкой платежа в 35 дней с дальнейшей поставкой на "Крымский титан". Об этом свидетельствует контракт, который есть в распоряжении редакции.



Сумма контракта, подписанного и.о. главы ОГХК Артуром Сомовым составляет 6,453 млн евро.



По словам члена правления госкомпании, схема инициированная Сомовым и его замом Татьяной Гогенко заключается в том, что Belanto trade заменит немецкую ITS, которая ранее приобретала иршанский ильменит ОГХК, а затем отгружала его в оккупированный Крым.



"По ITS возникло много вопросов после того, как в прессе оказалась информация по отгрузкам на Крым и это оказалось правдой. Насколько мне известно, Денис Кудин из Фонда госимущества дал указание заменить ITS, чтобы не прерывать поставки на Крым. Теперь Belanto будет поставлять наш ильменит на "Крымский Титан". Ему он подходит. По состоянию на сегодня, Иршанский ГОК уже отгрузил в порт для Belanto около 2 тыс.т ильменита", - сообщил источник.



При этом, чешский трейдер выкупит ильменит по заниженным ценам, с дисконтом в 25-95 долл.



Согласно заключенному с Belanto контракту, стоимость тонны составит 129 евро или 145 долл., на рынке же цена ильменита содержанием 56% TiO2 (как в иршанском), на условиях FCA в период заключения контракта составляла 170-240 долл/т. В Китае стоимость ильменита с аналогичным содержанием колебалась в пределах 250-300 долл/т на условиях CFR.



По оценке источника в госкомпании, на отправке одного корабля ОГХК потерпит убытки в размере от 500 тыс. до 2 млн гривен.



Предыдущее правление ОГХК реализовало иршанский ильменит дороже – по 150 долл. за т, и это стало предметом обвинений в коррупции и нанесении убытков ОГХК.



Belanto trade специализируется на аренде недвижимости и имеет уставной капитал 120 чешских крон или 4,41 евро. Собственники компании – Ивета и Мирослав Шилхан. Бизнесмены зарегистрировали в Чехии более 30 компаний с мизерным уставным капиталом и предоставляют их другому бизнесу как «прокладки» под различные нужды.



Belanto trade не владеет мощностями по переработке ильменита.



В то же время, после увольнения ФГИ предыдущего и.о. главы ОГХК Питера Дэвиса и назначения вместо него Сомова, монопольное право на приобретение продукции второго филиала ОГХК – Вольногорского ГМК, - получили компании бизнесмена Виталия Кучука: MCD, а также IMMCO и Керамплюс.



В октябре 2020 ОГХК реализовала MCD продукции на 1,9 млн долл. из 2,33 млн долл. общего экспорта. Это 82% всех продаж за рубеж. По данным СМИ, MCD IMMCO Керамплюс и Керамглас управляются бизнесменом Кучуком из офиса в Днепре.



Как сообщалось, ФГИ уволил Дэвиса с должности и.о. главы правления ОГХК 5 октября. Дэвис обвинил Фонд госимущества в коррупции и лоббировании интересов Кучука, что привело к убыткам в госкомпании.



МинПром









Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...