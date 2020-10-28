Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Чешская Belanto будет поставлять ильменит ОГХК в Крым

28.10.20 13:46
печать
размер текста:

Чешская Belanto trade s.r.o, согласно заключенному 13 октября с Объединенной горно-химической компанией контракту выкупит у ОГХК 50 тыс.т иршанского ильменита в октябре-декабре 2020 с отсрочкой платежа в 35 дней с дальнейшей поставкой на "Крымский титан". Об этом свидетельствует контракт, который есть в распоряжении редакции.

Сумма контракта, подписанного и.о. главы ОГХК Артуром Сомовым составляет 6,453 млн евро.

По словам члена правления госкомпании, схема инициированная Сомовым и его замом Татьяной Гогенко заключается в том, что Belanto trade заменит немецкую ITS, которая ранее приобретала иршанский ильменит ОГХК, а затем отгружала его в оккупированный Крым.

"По ITS возникло много вопросов после того, как в прессе оказалась информация по отгрузкам на Крым и это оказалось правдой. Насколько мне известно, Денис Кудин из Фонда госимущества дал указание заменить ITS, чтобы не прерывать поставки на Крым. Теперь Belanto будет поставлять наш ильменит на "Крымский Титан". Ему он подходит. По состоянию на сегодня, Иршанский ГОК уже отгрузил в порт для Belanto около 2 тыс.т ильменита", - сообщил источник.

При этом, чешский трейдер выкупит ильменит по заниженным ценам, с дисконтом в 25-95 долл.

Согласно заключенному с Belanto контракту, стоимость тонны составит 129 евро или 145 долл., на рынке же цена ильменита содержанием 56% TiO2 (как в иршанском), на условиях FCA в период заключения контракта составляла 170-240 долл/т. В Китае стоимость ильменита с аналогичным содержанием колебалась в пределах 250-300 долл/т на условиях CFR.

По оценке источника в госкомпании, на отправке одного корабля ОГХК потерпит убытки в размере от 500 тыс. до 2 млн гривен.

Предыдущее правление ОГХК реализовало иршанский ильменит дороже – по 150 долл. за т, и это стало предметом обвинений в коррупции и нанесении убытков ОГХК.

Belanto trade специализируется на аренде недвижимости и имеет уставной капитал 120 чешских крон или 4,41 евро. Собственники компании – Ивета и Мирослав Шилхан. Бизнесмены зарегистрировали в Чехии более 30 компаний с мизерным уставным капиталом и предоставляют их другому бизнесу как «прокладки» под различные нужды.

Belanto trade не владеет мощностями по переработке ильменита.

В то же время, после увольнения ФГИ предыдущего и.о. главы ОГХК Питера Дэвиса и назначения вместо него Сомова, монопольное право на приобретение продукции второго филиала ОГХК – Вольногорского ГМК, - получили компании бизнесмена Виталия Кучука: MCD, а также IMMCO и Керамплюс.

В октябре 2020 ОГХК реализовала MCD продукции на 1,9 млн долл. из 2,33 млн долл. общего экспорта. Это 82% всех продаж за рубеж.  По данным СМИ, MCD IMMCO Керамплюс и Керамглас управляются бизнесменом Кучуком из офиса в Днепре.

Как сообщалось, ФГИ уволил Дэвиса с должности и.о. главы правления ОГХК 5 октября. Дэвис обвинил Фонд госимущества в коррупции и лоббировании интересов Кучука, что привело к убыткам в госкомпании.

МинПром



... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:11
Туркменгаз заявил о рекордных запасах нефти и газа
15:52
Коломойский ищет защиты по судам
15:28
В Северной Америке выпуск алюминия вырос на 2,3%
15:14
Запорожсталь купила новый фронтальный погрузчик
14:57
Мариупольский порт с начала года перегрузил 375,6 тыс. т стали в рулонах
14:41
В Украину контрабандой ввезли советские ЗРК на 110 млн грн
14:25
Новое рассмотрение тяжбы Суркисов с ПриватБанком назначено на 4 декабря
14:07
Спрос на сталь в Индии восстанавливается быстрее ожиданий
13:32
Интерпайп намерен осваивать новые типы трубной продукции для машиностроения
13:29
В Китае рассчитывают, что потребление стали вырастет на 5%
13:11
Газовая инфраструктура Украины оказалась непригодна для транспортировки чистого водорода
12:49
Намерение Liberty Steel купить ThyssenKrupp Steel приобретает политическую окраску
12:31
Зеленский обсудил с директором ALSTOM сотрудничество в железнодорожной отрасли
12:10
Корейская Hyundai Steel модернизирует доменную печь вместе с Danieli Corus
11:58
Трамп лично отменил тарифы на канадский алюминий
11:42
Кабмин вернул топ-менеджерам высокие зарплаты
11:23
Руководство порта Южный обвинили в незаконном завладении почти 50 млн грн
11:06
Индийская Essar хочет построить новый металлургический комбинат за 5 млрд долл.
10:47
ВАКС незаконно отменил постановление о закрытии дела Роттердам+ – адвокат
10:28
Американская U.S. Steel запустила первую электродуговую печь в Алабаме
27.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!