Интерпайп намерен осваивать новые типы трубной продукции для машиностроения Украинская трубно-колесная компания " Интерпайп" планирует осваивать новые типы продукции для сегмента тяжелого машиностроения, систем подвесок грузового транспорта и нефтяного машиностроения. Об этом рассказала директор по продажам машиностроительных труб компании Марина Луговская.



"Рано или поздно рынок восстановится, поэтому нам нужно быть готовыми выйти к клиентам с новыми продуктами", - сказала она.



М.Луговская рассказала о том, что компания расширяет производство больших размеров прецизионных холоднотянутых труб диаметром 170-190 мм. "В нашем портфеле уже есть холоднотянутые трубы диаметром 150-160 мм. В мае-июне отгрузили опытные партии труб 170-190 мм в адрес наших постоянных клиентов Tu.Le (Италия) и Langer Hydraulik (Германия)", - сообщила она.



Также в планах компании расширить сортамент в сегменте гидравлических и телескопических цилиндров.



Директор по продажам машиностроительных труб "Интерпайпа" сообщила о возобновлении поставок труб марки стали 40Х для компании "Борец", которая специализируется на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. Для этого клиента компания освоила новые размеры труб для погружных электронасосов и погружных электродвигателей в диаметрах 101,6, 130 и 117 мм.



"Во 2-м квартале также удалось возобновить поставки холоднокатаных труб для вагоностроения и прецизионных холоднотянутых труб для производства карданных валов клиентам с постсоветского пространства. Еще один результат нашей длительной работы – это поставки для компании Binotto Group (Италия), мирового лидера по производству гидравлических систем подъема кузова для самосвалов. Мы проходили аудит этого клиента с 2018 г., а сейчас отслеживаем результаты опытно-промышленных поставок", - рассказала М.Луговская.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



