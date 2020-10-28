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Интерпайп намерен осваивать новые типы трубной продукции для машиностроения

28.10.20 13:32
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Украинская трубно-колесная компания " Интерпайп" планирует осваивать новые типы продукции для сегмента тяжелого машиностроения, систем подвесок грузового транспорта и нефтяного машиностроения. Об этом рассказала директор по продажам машиностроительных труб компании Марина Луговская.

"Рано или поздно рынок восстановится, поэтому нам нужно быть готовыми выйти к клиентам с новыми продуктами", - сказала она.

М.Луговская рассказала о том, что компания расширяет производство больших размеров прецизионных холоднотянутых труб диаметром 170-190 мм. "В нашем портфеле уже есть холоднотянутые трубы диаметром 150-160 мм. В мае-июне отгрузили опытные партии труб 170-190 мм в адрес наших постоянных клиентов Tu.Le (Италия) и Langer Hydraulik (Германия)", - сообщила она.

Также в планах компании расширить сортамент в сегменте гидравлических и телескопических цилиндров.

Директор по продажам машиностроительных труб "Интерпайпа" сообщила о возобновлении поставок труб марки стали 40Х для компании "Борец", которая специализируется на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. Для этого клиента компания освоила новые размеры труб для погружных электронасосов и погружных электродвигателей в диаметрах 101,6, 130 и 117 мм.

"Во 2-м квартале также удалось возобновить поставки холоднокатаных труб для вагоностроения и прецизионных холоднотянутых труб для производства карданных валов клиентам с постсоветского пространства. Еще один результат нашей длительной работы – это поставки для компании Binotto Group (Италия), мирового лидера по производству гидравлических систем подъема кузова для самосвалов. Мы проходили аудит этого клиента с 2018 г., а сейчас отслеживаем результаты опытно-промышленных поставок", - рассказала М.Луговская.

МинПром

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