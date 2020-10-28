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Спрос на сталь в Индии восстанавливается быстрее ожиданий

28.10.20 14:07 , МеталлТорг
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Как сообщает агентство Bloomberg, спрос на сталь в Индии восстановился быстрее, чем ожидалось, после резкого падения в первом квартале финансового года, так как потребление в сельскохозяйственном секторе вернулось на прежний уровень, согласно данным компании JSW Steel.

Потребление упало более чем вдвое за три месяца до июня, поскольку экономическая активность прекратилась после того, как Индия ввела один из самых строгих запретов в мире для сдерживания пандемии коронавируса. По данным JSW Steel Ltd., хотя во втором квартале спрос по-прежнему снизился примерно на 10% по сравнению с предыдущим годом, он вырос более чем вдвое по сравнению с предыдущим кварталом.

"Произошло резкое улучшение, и все выглядит намного лучше, чем мы все ожидали", - сказал Сешагири Рао, управляющий директор JSW Steel, в интервью. "Сектор, в котором мы не ожидали столь быстрого восстановления, - это автомобильный сектор, который действительно преуспел, и продажи в других сегментах, таких как бытовая техника, солнечная энергия и продукция с покрытием, также были хорошими", - сказал он.

По его словам, объемы розничных продаж JSW Steel в период с июля по сентябрь подскочили на 117% по сравнению с предыдущим кварталом, а также на 13% по сравнению с предыдущим годом, при этом спрос в сельской местности является важным фактором роста.

"Какие бы меры политики ни были приняты, будь то бюджетные или денежные, все они нацелены на сельский сектор или города второго уровня", - сказал он, добавив, что в этих областях улучшилось пополнение запасов и доступность кредитов.

Тем не менее годовое потребление будет на 10% ниже, чем годом ранее, поскольку в первом полугодии было потеряно около 15 млн тонн спроса, сказал он.

МинПром

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