В Китае рассчитывают, что потребление стали вырастет на 5% Видимое потребление стальной продукции в Китае увеличится в текущем году на 5% по сравнению с прошлым годом. С таким прогнозом выступил Луо Тецзунь, вице-президент национальной металлургической ассоциации CISA.



По его словам, видимый спрос упал на 30% в первом квартале, когда китайская экономика переживала спад из-за эпидемии коронавируса и объявленного карантина. Однако в дальнейшем произошло быстрое восстановление.



Как отмечает CISA, производство стали в Китае возросло на 1,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года в первом квартале и на 1,7% во втором. Это вызвало необходимость в расширении импорта. За первые девять месяцев 2020 г. китайские компании закупили за рубежом 15,7 тыс. т готового проката, а импорт полуфабрикатов с оставил более 11,4 млн т в январе-августе.



Согласно прогнозу консалтинговой компании Mysteel Global, в 2020 г. китайский импорт проката увеличится на 60% по сравнению с прошлым годом до 19,7 млн т, тогда как экспорт сократится на 15%, до 54,7 млн т. При этом потребность в поставках стальной продукции из-за рубежа во втором полугодии снизилась, так как в третьем квартале выплавка стали в КНР превысила прошлогодние показатели на 10,3%.



Ранее Worldsteel в своем Краткосрочном прогнозе предсказала увеличение видимого потребления стали в Китае в 2020 г. на 8% по сравнению с прошлым годом, но нулевой рост в 2021 г.



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