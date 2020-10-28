Намерение Liberty Steel купить ThyssenKrupp Steel приобретает политическую окраску Предложение британской Liberty Steel, принадлежащей Сандживу Гупте, о покупке металлургического подразделения ThyssenKrupp Steel Europe может встретить сопротивление по ряду политических причин, пишет Financial Times.



Профсоюз металлургов Германии IG Metall уже выступил против продажи немецких активов иностранным собственникам. Осложнить ситуацию может и политика Liberty Steel в отношении возможного будущего актива.



Она, как пишет издание, до конца не ясна: скорее всего, от Liberty можно ожидать решения наращивать выплавку стали вопреки общеевропейской политике, нацеленной на вывод из эксплуатации избыточных мощностей. Чувствительным остается и вопрос сохранения штата стального подразделения Thyssenkrupp.



"Thyssenkrupp - очень важный работодатель в регионе, и на него также приходится около 2% всех видов выбросов углерода в Германии, поэтому во многих областях это политический вопрос", - отметил Инго Шахель, аналитик Commerzbank.



Вопросы вызывают и источники финансирования сделки. GFG Alliance, которая объединяет все активы С.Гупты, в том числе и металлургическое подразделение Liberty Steel, по факту не является юридическим лицом, пишет FT. Это скорее неформальное объединение, структура собственности которого не ясна, равно как и производственные показатели и финансовое положение всей группы.



Liberty Steel сделала предварительное необязательное предложение о покупке сталелитейного подразделения ThyssenKrupp 16 октября. В случае одобрения сделки объединенная компания станет производителем металла с оборотом в 25 млрд долл и штатом более 50 тыс. человек. В нее войдут как европейские активы обеих компаний, так и производственные мощности Liberty в Австралии, США и Индии.



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