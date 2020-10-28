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Зеленский обсудил с директором ALSTOM сотрудничество в железнодорожной отрасли

28.10.20 12:31 , Экономическая правда
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Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным исполнительным директором компании ALSTOM Анри Пупар-Лафаржем перспективы сотрудничества в железнодорожной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Несмотря на коронакризис, который продолжается во всем мире, экономики стран должны развиваться, и фундаментом для этого являются общие проекты. Для нас в приоритете проекты, ориентированные на добавленную стоимость и увеличение количества рабочих мест. Именно поэтому инфраструктурные проекты важны для Украины", - подчеркнул В.Зеленский.

По его словам, украинская железная дорога протяженностью около 22 тыс. км является одной из крупнейших в Европе.

В свою очередь А.Пупар-Лафарж заметил, что компания рассматривает сотрудничество не только в части модернизации подвижного состава украинской железной дороги, но и как длительное сотрудничество для технического обслуживания парка локомотивов и создания в Украине рабочих мест.

"Обеспечение локализации части производства в Украине позволит не только стимулировать развитие отечественного промышленного потенциала, но и поможет украинским производителям с выходом на экспортные рынки за счет включения в глобальные цепи поставок", - говорится в сообщении.

Французская машиностроительная компания ALSTOM является одним из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что Alstom готова сотрудничать с украинскими производителями комплектующих и компонентов в рамках процесса по внедрению принципа локализации машиностроительной продукции в Украине.

МинПром

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