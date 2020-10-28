Зеленский обсудил с директором ALSTOM сотрудничество в железнодорожной отрасли

Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным исполнительным директором компании ALSTOM Анри Пупар-Лафаржем перспективы сотрудничества в железнодорожной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.



"Несмотря на коронакризис, который продолжается во всем мире, экономики стран должны развиваться, и фундаментом для этого являются общие проекты. Для нас в приоритете проекты, ориентированные на добавленную стоимость и увеличение количества рабочих мест. Именно поэтому инфраструктурные проекты важны для Украины", - подчеркнул В.Зеленский.



По его словам, украинская железная дорога протяженностью около 22 тыс. км является одной из крупнейших в Европе.



В свою очередь А.Пупар-Лафарж заметил, что компания рассматривает сотрудничество не только в части модернизации подвижного состава украинской железной дороги, но и как длительное сотрудничество для технического обслуживания парка локомотивов и создания в Украине рабочих мест.



"Обеспечение локализации части производства в Украине позволит не только стимулировать развитие отечественного промышленного потенциала, но и поможет украинским производителям с выходом на экспортные рынки за счет включения в глобальные цепи поставок", - говорится в сообщении.



Французская машиностроительная компания ALSTOM является одним из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта.



Ранее сообщалось, что Alstom готова сотрудничать с украинскими производителями комплектующих и компонентов в рамках процесса по внедрению принципа локализации машиностроительной продукции в Украине.



МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...