Зеленский обсудил с директором ALSTOM сотрудничество в железнодорожной отрасли

Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным исполнительным директором компании ALSTOM Анри Пупар-Лафаржем перспективы сотрудничества в железнодорожной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
"Несмотря на коронакризис, который продолжается во всем мире, экономики стран должны развиваться, и фундаментом для этого являются общие проекты. Для нас в приоритете проекты, ориентированные на добавленную стоимость и увеличение количества рабочих мест. Именно поэтому инфраструктурные проекты важны для Украины", - подчеркнул В.Зеленский.
По его словам, украинская железная дорога протяженностью около 22 тыс. км является одной из крупнейших в Европе.
В свою очередь А.Пупар-Лафарж заметил, что компания рассматривает сотрудничество не только в части модернизации подвижного состава украинской железной дороги, но и как длительное сотрудничество для технического обслуживания парка локомотивов и создания в Украине рабочих мест.
"Обеспечение локализации части производства в Украине позволит не только стимулировать развитие отечественного промышленного потенциала, но и поможет украинским производителям с выходом на экспортные рынки за счет включения в глобальные цепи поставок", - говорится в сообщении.
Французская машиностроительная компания ALSTOM является одним из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта.