Кабмин вернул топ-менеджерам высокие зарплаты Кабинет министров отменил ограничение размера заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных предприятий. Начиная с октября чиновники будут получать полную зарплату. Соответствующее решение было принято правительством 26 октября.



"Установить, что в октябре 2020 года и в дальнейшем размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждение членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики определяется в соответствии с условиями контрактов", - говорится в постановлении от 26 октября 2020 г. № 996.



Документом отменяются некоторые нормативные акты правительства и восстанавливается действие пункта 2 постановления Кабинета министров от 5 февраля 2020 г. № 141 "Вопросы условий и размеров оплаты труда руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики".



Как сообщалось, Конституционный суд в августе признал неконституционными ограничения Кабмина по ограничению заработных плат чиновников и судей на время карантина.



В то же время Кабинет министров сохранил ограничения зарплат для членов правительства на уровне 5 средних зарплат, несмотря на решение Конституционного суда. Зарплаты других чиновников также ограничены этим уровнем.



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