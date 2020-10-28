Руководство порта Южный обвинили в незаконном завладении почти 50 млн грн Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении 11 лицам, в том числе представителям действующего и экс-руководства ГП "Морской торговый порт "Южный".



Как сообщает пресс-служба САП, правоохранители разоблачили действовавшую в порту на протяжении 2017-2018 годов схему завладения денежными средствами путем закупки товаров по заведомо завышенным ценам, существование которой нанесло предприятию ущерб на сумму 47,5 млн грн.



Один из действующих руководителей "Южного" вместе с экс-замдиректора и руководителем частной компании действовали в сговоре и привлекли для реализации своих планов еще ряд лиц - директоров и работников частных компаний.



Схема позволяла полностью контролировать весь процесс закупки - от формирования потребности в закупке и составления тендерной документации к контролю за конкурентной средой, - чтобы в итоге обеспечить победу в торгах компаниям, подконтрольным организаторам схемы. В ходе досудебного расследования установлено проведение 29 таких тендеров.



Правоохранители сообщили подозрении одному из заместителей директора и экс-замдиректора ГП "МТП "Южный", семи бывшим директорам частных компаний и двум действующим сотрудницам частных фирм.



Сейчас должностные лица порта задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения всем участникам преступления.



ГП "Морской торговый порт "Южный" работает в акватории морпорта "Пивденный" и специализируется на перевалке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их до полной грузовместимости. Достигнута годовая мощность работы предприятия – 15,1 млн. тонн.



Кабинет министров на заседании 19 августа согласовал назначение временно исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" заместителя главы предприятия по экономике и финансам Сергея Ковшара.



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