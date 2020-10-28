Американская U.S. Steel запустила первую электродуговую печь в Алабаме

Американская компания U.S. Steel сообщила об успешном запуске своей первой электродуговой печи на заводе Fairfield в штате Алабама. Ранее компания использовала только доменно-конвертерную технологию.
Производственная мощность новой печи составляет около 1,45 млн т в год. Она будет поставлять металл для получения слябов и трубной заготовки.
Завод Fairfield выпускает, по большей части, продукцию для нефтегазовой отрасли. Там установлены мощности по производству до 680 тыс. т бесшовных труб в год, а также стан горячей прокатки, который выпускает как рулоны для изготовления сварных труб, так и лист для дальнейшего переката.
Как заявил генеральный директор U.S. Steel Дэвид Берритт, компания будет в дальнейшем развивать оба направления — и доменно-конвертерное, и электросталеплавильное, обеспечивая постоянное и неизменно высокое качество продукции.