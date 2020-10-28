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Родственники погибших при крушении самолета МАУ требуют наказать виновных

28.10.20 10:12 , РБК Украина
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Международная группа по координации помощи семьям жертв сбитого в январе под Тегераном Boeing рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) требуют наказать виновных в катастрофе. Главы МИД Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины провели виртуальную встречу, во время которой обсудили ход расследования. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Пострадавшие страны намерены добиваться от Ирана выплаты компенсаций семьям погибших.

"Координационная группа будет продолжать требовать привлечь к ответственности виновных лиц, призывая к полному и прозрачному уголовному расследованию и беспристрастному судебному разбирательству с целью достижения справедливости ради помощи родственникам жертв этой трагедии", - говорится в сообщении.

Координационная группа также продолжает призывать Иран провести независимое и всестороннее расследование причин и факторов, которые привели к трагедии, в соответствии со стандартами и порядком, изложенными в Конвенции о международной гражданской авиации.

Министры подтвердили обязательства действовать сообща и в дальнейшем работать над достижением общих целей - справедливого расследования, наказания виновных и выплаты родственникам компенсаций.

Напомним, Канада проведет собственное расследование катастрофы самолета МАУ в Иране.

Кроме того, в Тегеране завершился второй раунд переговоров между Украиной и Ираном по катастрофе самолета МАУ.

Следующий раунд запланирован на конец ноября - начало декабря этого года.

МинПром

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