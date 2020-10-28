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Профицит на мировом рынке алюминия составил 1,7 млн тонн

28.10.20 09:59 , МеталлСервис
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По информации ОК "Русал", в течение января-сентября 2020 года мировой спрос на первичный алюминий снизился на 2,6% в годовом выражении до 46,7 млн. тонн, улучшив показатели по сравнению со снижением на 6,6% в I полугодии 2020 года. Спрос в мире за пределами Китая сократился на 11,1% до 18,6 млн. тонн, в КНР - вырос на 3,9% до 28,1 млн. тонн.

"Мировое производство алюминия за 9 месяцев выросло на 1,5% до 48,4 млн. тонн. За пределами КНР наблюдалось снижение объёмов на 0,1% до 20,9 млн. тонн, в Китае отмечен рост на 2,8% в годовом выражении до 27,5 млн. тонн. В целом по результатам трёх кварталов профицит мирового рынка алюминия составил 1,7 млн. тонн.

Производственные мощности в Китае превысили 38 млн. тонн. За январь-сентябрь экспорт необработанного алюминия и изделий из него сократился на 18,6% в годовом выражении до 3,6 млн. тонн, в то время как импорт необработанного алюминия составил 0,892 млн. (за аналогичный период прошлого года импорт составил 57 тыс. тонн). Подобное изменение вызвано существенным отрицательным арбитражем экспортной цены и снижением спроса за пределами КНР по причине пандемии. Таким образом, Китай становится важным балансирующим фактором для всей отрасли, потребляя избыточные объёмы производства из других стран мира", - говорится в материалах компании.

МинПром

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