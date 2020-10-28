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До 2025 года Метинвест направит на экологию свыше 400 млн долл

28.10.20 09:18 , Интерфакс-Украина
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"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, в последние 10 лет инвестировал в экологические проекты более $344 млн и намерен вложить в них еще $413 млн до 2025 года, заявил генеральный директор компании Юрий Рыженков, выступая на международной конференции Steel Success Strategies (Нью-Йорк, США), проходящей в текущем году в формате онлайн.

По его словам, с 2017 года стоимость CO2 существенно выросла и в дальнейшем контроль над выбросами углекислого газа будет еще больше ужесточаться. Некоторые игроки уже ищут новые стратегические способы создания стоимости за счет снижения затрат на выбросы CO2, в частности, переходом на использование технологий прямого восстановления стали (DRI) а также использование водорода в качестве восстановителя.

В свою очередь Украина достигла самого значительного сокращения выбросов CO2 в Европе. Вместе с тем введение в Европе механизма регулирования углеродных выбросов (CBAM, принятие European Green Deal Investment Plan – Ред.) является новым вызовом для торговли и промышленности ЕС.

Топ-менеджер отметил, что "Метинвест" следит за всеми событиями, связанными с CBAM в ЕС и намерен представить свое видение относительно CBAM в Еврокомиссию в рамках проводимых в настоящее время общественных консультаций. По мнению "Метинвеста", действующая в настоящее время модель перекатных предприятий (использующих слябы неевропейских заводов – ИФ) приносит пользу рынку ЕС и не должна подвергаться дискриминации в рамках CBAM.

Гендиректор также сообщил, что компания активно проводит диджитализацию процессов, пилотные проекты демонстрируют потенциал и проблемы цифровизации в условиях "Метинвеста". В частности, использование математических моделей для планирования цепочки уголь-кокс-чугун позволило оптимизировать угольную шихту с учетом влияния качества получаемого кокса для дальнейшего использования в доменных печах. В результате произошло снижение стоимости угольной шихты на 1,7%, или на около $20 млн в год.

Использование методов искусственного интеллекта для управления термобалансом доменных печей позволило снизить содержание кремния в чугуне на 0,15 п.п. - с 0,65% до 0,50%, а экономия составила $30 млн в год.

Отвечая после выступления на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о проблеме оттока квалифицированных кадров за границу, в частности в Польшу, с которой в последнее время столкнулись украинские предприятия, Рыженков отметил, что "Метинвест" был, пожалуй, одним из первых промпредприятий, создавших полноценную программу, направленную на удержание высококвалифицированных сотрудников в компании, и к настоящему времени уже достигнуты успешные результаты таких действий.

"Пиковый отток ключевых технологов из наших активов в 2017 году составлял до 25% в год, сегодня мы стабилизировали его на уровне не более 8-9%. Это означает, что мы больше не теряем ключевые знания и имеем управляемое обновление команды", - констатировал онлайн-собеседник агентства.

По его словам, компания реализовала комплексную программу: пересмотрела политику вознаграждений и мотивации, внедрила инструменты, которые позволили вовлечь весь наш персонал в снижение затрат и повышение операционной эффективности бизнеса. Кроме того, основной упор делается на безопасность, комфорт и условия труда сотрудников.

Отвечая на вопрос о деятельности группы в направлении цифровизации и автоматизации логистических процессов, гендиректор отметил, что в настоящее время реализуется ряд цифровых проектов. "В логистике мы ориентируемся на задачи оптимизации и автоматизации бизнес-процессов с использованием ERP-систем. "Мы уделяем внимание эффективному использованию собственного транспорта и взаимодействию с нашими перевозчиками. Например, до конца года планируем оптимизировать распределение заявок на ж/д перевозки между операторами. А для распределения автотранспорта используем собственную эффективную онлайн-платформу для проведения тендеров. Автоматизируем процесс отслеживания вагонов и соблюдения сроков доставки сырья компаниям и грузов для наших клиентов", - сказал Рыженков, добавив, что также внедряются новшества в документооборот, большая часть документов уже переведена на EDI (электронный обмен данными) и группа активно участвуем в проекте Мининфраструктуры по преобразованию в электронную форму накладных (CMR). Для автоматизации торговых складов тестируется SAP EWM, где уже используется QR-кодирование, электронная очередь грузовиков, управление через приложение.

Касаясь вопроса ужесточения экотребований, топ-менеджер напомнил, что согласно Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, Украина обязалась привести свое законодательство в области охраны окружающей среды и изменения климата в соответствие с законодательством ЕС. По изменению климата Украина приняла необходимые законы. Ожидается, что украинские предприятия представят свои первые планы мониторинга в начале 2021 года.

В то же время украинские и европейские промпредприятия не работают на равных условиях, к примеру, в области возможностей привлечения долгосрочного финансирования для проектов модернизации. У "Метинвеста" есть амбициозные планы по приведению деятельности в соответствие с европрактиками, но компания должна финансировать такие проекты исключительно собственными силами.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

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