В Турции призывают совместно решать проблемы лишних мощностей в металлургии Министр торговли Турции Рухсар Пеккан во вторник призвала страны к сотрудничеству для устранения проблем в сталелитейном секторе, вызванных протекционистскими мерами и превентивной политикой защиты рынков.



Об этом Р.Пеккан заявила на министерском заседании Глобального форума по избыточным мощностям по производству стали (GFSEC), на котором она присутствовала с помощью видеоконференции.



На встрече под председательством вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса присутствовали министры и высокопоставленные официальные лица из 30 стран, в том числе торговый представитель США Роберт Э. Лайтхайзер и министр иностранных дел и Европы Люксембурга Жан Ассельборн.



Р.Пеккан подчеркнула, что сталелитейная промышленность, которая в настоящее время испытывает трудности из-за избыточных мощностей и низких цен, стала еще более уязвимой из-за пандемии. Она сказала, что согласно последним оценкам Всемирной ассоциации производителей стали, в этом секторе ожидается небольшое восстановление в 2020 году и в последующий период, но, несмотря на эти ожидания, разрыв между производственными мощностями и спросом в сталелитейной промышленности является большим и структурным.



Отметив, что другие страны также обращаются к протекционистской политике из-за пандемии, Р.Пеккан подчеркнула, что по тем или иным причинам политика в отношении рынка стали должна определяться рыночными условиями.



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