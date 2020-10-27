Китаю прогнозируют падение импорта ЖРС Китайская консалтинговая компания SteelHome прогнозирует, что импорт ЖРС в Китай в 2021 году снизится на 5,6% по сравнению с 2020-м. Об этом заявил глава и президент Shanghai SteelHome Ву Вен Чанг (Wu Wenzhang) во время своего выступления на международном форуме Steel Success Strategy 2020, организованном World Steel Dynamics и информационным агентством Fastmarkets.



В 2020 году импорт ЖРС в Китай вырастет на 9%, до 1,165 млрд т, но в 2021-м сократится до 1,1 млрд т, несмотря на рост производства стали на 1,9%. Значительного влияния на цены это оказать не должно.



SteelHome ожидает, что средняя цена на железорудную мелочь из Австралии в следующем году составит 100 долл./т по сравнению со 105 долл./т в этом году.



Важным моментом, по мнению Ву Вен Чанга, является ожидаемое разрешение импорта лома черных металлов в Китай. Это произойдет в 2021 году, а объем импорта может составить 3 млн т, что является максимумом с 2013 года.



В 2019-2020 гг. импорт лома в Китай был практически прекращен после ряда регуляторных изменений в отношении импорта отходов в Китай, что вызвало дефицит лома на рынке и рост цен.



Китай – крупнейший в мире импортер железной руды. По итогам 2019 года страна незначительно нарастила импорт сырья по сравнению с предыдущим годом – на 0,5%, до 1,069 млрд т.



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