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Мариупольский порт ударно переваливает стальные слябы

27.10.20 16:47 , Металлургпром
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Слябы - один из самых распространенных грузов, перевалкой которых занимается Мариупольский порт. В течение последних 3 лет их доля в общем объеме грузооборота Мариупольского порта составляет около 50%. Только в 2019 году через предприятие было отправлено 2 млн 824 тыс. тонн слябов в восемь стран мира: Бельгию, Великобританию, Грецию, Египет, Италию, Турцию, Францию ​​и Хорватию. А на сегодняшний день 2020 года отправлено из порта 2 млн 750 тыс. тонн слябов.

Что же это такое - сляб? И. о. директора порта Игорь Барский, показывая территорию предприятия представительной делегации, в шутку назвал слябы металлическими шоколадками. И действительно, сляб очень напоминает это лакомство своей формой. На самом деле это полуфабрикат металлургического производства - толстая стальная заготовка прямоугольного сечения с большим отношением ширины к высоте. Получают слябы из слитков прокаткой на обжимных станах, тогда они называются катаными, или из жидкого металла на машинах непрерывного литья заготовок - литые.

Для чего же нужны слябы? Для прокатки листовой стали. Одним из крупнейших мировых производителей товарных непрерывно литых слябов, которые применяются как заготовка для производства плоского листового или рулонного проката, является мариупольские меткомбинаты "Азовсталь" и имени Ильича.

МинПром

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