Украина хочет и далее развивать скоростные ж/д с Hyundai – Криклий Украина заинтересована сотрудничать с Корейским экспортно-импортным банком в развитии высокоскоростного железнодорожного движения при наличии выгодных финансовых условий.



Согласно сообщению на сайте Министерства инфраструктуры Украины его глава Владислав Криклий во вторник провел встречу с представителями компании Hyundai Corporation.



"Мы готовы углублять наши отношения и внедрять совместный проект по развитию высокоскоростного железнодорожного движения, но при наличии выгодных финансовых условий будущего сотрудничества. Последние несколько месяцев мы вели постоянный диалог с представителями компании Hyundai Corporation относительно возможных форматов сотрудничества и процедур заключения необходимых соглашений", - отметил В.Криклий.



Он отметил, что Мининфраструктуры ожидает положительного решения корейского правительства по этому вопросу.



Проект "Высокоскоростные магистрали" предусматривает строительство новой инфраструктуры для высокоскоростного железнодорожного движения, депо и тяговых подстанций, а также приобретение 39 единиц подвижного состава высокоскоростных магистралей на сумму 1,3 млрд долл.



По предварительным оценкам общая длина путей, которую планируется построить составляет более 2 тыс. км, а потенциальное количество перевозимых пассажиров - 5 млн в год.



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