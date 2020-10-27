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В Украине возросло число субъектов предпринимательской деятельности

27.10.20 15:46 , Укринформ
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С начала года количество налогоплательщиков возросло на 60 тыс., до 3,43 млн субъектов предпринимательской деятельности. Как передает Укринформ, об этом на онлайн-брифинге о новых цифровых возможностях для бизнеса сказал председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

"Общее количество налогоплательщиков, которые сегодня зарегистрированы в Украине 3,43 млн субъектов предпринимательской деятельности, как физических, так и юридических лиц. Несмотря на все сложности, которые Украина испытывает из-за COVID-19, количество налогоплательщиков возросло в этом году на 60 тыс. ", - сказал А.Любченко.

Он отметил, что бизнес сейчас испытывает уменьшение конкуренции со стороны теневого сектора экономики. А детенизации экономики в свою очередь способствуют мероприятия Государственной налоговой службы по ликвидации схем злоупотребления с налогом на добавленную стоимость и эффективная работа систем электронного администрирования НДС.

Как сообщал Укринформ, в январе-сентябре 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 387,3 млрд грн, что на 56,2 млрд грн превышает соответствующий показатель прошлого года.

МинПром

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