Украина снизила госдолг на 2,3 млрд долл. По состоянию на 30 сентября государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 82,89 млрд долл., сократившись за месяц на 2,31 млрд долл.

В то же время в гривневом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг в сентябре из-за девальвации национальной валюты увеличился на 4,55 млрд грн и составил 2 345,61 млрд грн, сообщает Министерство финансов.



Минфин уточнил, что внешний долг к концу сентября составлял 1 443,12 млрд грн или 51 млрд долл. (61,52% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), внутренний долг – 902,49 млрд грн (38,48%) или 31,89 млрд долл.



В том числе государственный долг Украины составлял 2 065,49 млрд грн (88,06% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 72,99 млрд долл. В частности, внешний госдолг – 1 187,23 млрд грн или 41,95 млрд долл., внутренний – 878,25 млрд грн или 31,03 млрд долл.



Гарантированный государством долг на конец сентября составлял 280,12 млрд грн или 9,9 млрд долл. В том числе внешний гарантированный долг – 255,88 млрд грн или 9,04 млрд долл., внутренний – 24,24 млрд грн или 0,86 млрд долл.



Как сообщалось, по данным Минфина, по состоянию на конец августа государственный и гарантированный государством долг составлял 85,1 млрд долл., увеличившись за месяц на 0,1% или на 50 млн долл. В то же время в гривневом эквиваленте совокупный государственный долг в августе сократился на 16,9 млрд грн или на 0,7% – до 2,338 трлн грн.



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