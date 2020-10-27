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Сокращение сроков эксплуатации вагонов дестабилизирует работу угольной отрасли

27.10.20 15:08 , РБК Украина
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Инициатива Мининфраструктуры по сокращению сроков эксплуатации железнодорожных вагонов дестабилизирует работу предприятий угольной отрасли. Об этом говорится в заявлении Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса (ФРУПЭК), размещенном на официальном сайте.

"Ограничения, которые предлагаются по вагонам, ставят под угрозу стабильную работу угольных предприятий и частично энергосистемы", - отметили в федерации.

По их оценке, из-за списания вагонов возникнет их дефицит, что заставит грузоперевозчиков финансировать закупку новых вагонов, в результате чего вырастет стоимость привлечения вагонов под перевозку угля.

"Это, в свою очередь, повлечет рост цен на вагоны как минимум в 2 раза и соответствующее повышение стоимости транспортировки угля", - отмечается в заявлении.

В ФРУПЭК также считают, что это решение приведет к росту тарифов "Укрзализныци", что также повысит себестоимость угольной продукции и ухудшит ее конкурентоспособность на внутреннем рынке по сравнению с альтернативными видами топлива.

"Снижение объемов перевозок по железной дороге из-за недостатка парка, по нашему мнению, приведет не только к росту цен на вагоны, а будет стимулировать рост государственно регулируемых тарифов АО "Укрзализныця" для покрытия ее расходов на содержание железнодорожной инфраструктуры в условиях сокращения доходов и увеличения инвестиций в обновление вагонного парка", - отметили в ФРУПЭК и призвали правительство доработать проект решения, предложенный Мининфраструктуры.

Напомним, ранее в "Укрметаллургпроме" заявили, что принятие Мининфраструктуры решение об ограничении срока использования грузовых вагонов сверх нормативного срока приведет к дефициту вагонов и сокращения промышленного производства.

В свою очередь вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры списывать рабочие вагоны только из-за возраста очень странным решением, отметив, что вагоны нужно списывать исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.

МинПром

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