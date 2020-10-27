Сокращение сроков эксплуатации вагонов дестабилизирует работу угольной отрасли Инициатива Мининфраструктуры по сокращению сроков эксплуатации железнодорожных вагонов дестабилизирует работу предприятий угольной отрасли. Об этом говорится в заявлении Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса (ФРУПЭК), размещенном на официальном сайте.



"Ограничения, которые предлагаются по вагонам, ставят под угрозу стабильную работу угольных предприятий и частично энергосистемы", - отметили в федерации.



По их оценке, из-за списания вагонов возникнет их дефицит, что заставит грузоперевозчиков финансировать закупку новых вагонов, в результате чего вырастет стоимость привлечения вагонов под перевозку угля.



"Это, в свою очередь, повлечет рост цен на вагоны как минимум в 2 раза и соответствующее повышение стоимости транспортировки угля", - отмечается в заявлении.



В ФРУПЭК также считают, что это решение приведет к росту тарифов "Укрзализныци", что также повысит себестоимость угольной продукции и ухудшит ее конкурентоспособность на внутреннем рынке по сравнению с альтернативными видами топлива.



"Снижение объемов перевозок по железной дороге из-за недостатка парка, по нашему мнению, приведет не только к росту цен на вагоны, а будет стимулировать рост государственно регулируемых тарифов АО "Укрзализныця" для покрытия ее расходов на содержание железнодорожной инфраструктуры в условиях сокращения доходов и увеличения инвестиций в обновление вагонного парка", - отметили в ФРУПЭК и призвали правительство доработать проект решения, предложенный Мининфраструктуры.



Напомним, ранее в "Укрметаллургпроме" заявили, что принятие Мининфраструктуры решение об ограничении срока использования грузовых вагонов сверх нормативного срока приведет к дефициту вагонов и сокращения промышленного производства.



В свою очередь вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры списывать рабочие вагоны только из-за возраста очень странным решением, отметив, что вагоны нужно списывать исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.



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