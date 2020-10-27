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Несмотря на подорожание, украинцы активно заправляются топливом

27.10.20 14:45 , Бизнес Цензор
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Потребление бензинов и дизельного топлива в августе 2020 года составило 810,3 тыс. тонн, что на 8,2% больше, чем в сентябре 2019 года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

По данным ведомства, розничные продажи бензина выросли на 21%, до 126,9 тыс. тонн, ДТ - на 17,5%, до 114,1 тыс. тонн. Промышленное потребление ДТ показало рост на 4,5% - до 523,4 тыс. тонн, промпотребление бензинов осталось на уровне сентября прошлого года - 45,8 тыс. тонн, сообщает enkorr.

В целом потребление дизельного топлива в сентябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 6,6%, до 637,5 тыс. тонн, бензинов - до 172,7 тыс. тонн (+14,8%).

Баланс рынка ДТ в сентябре 2020 года составил 686,7 тыс. тонн, что практически соответствует показателю сентября прошлого года (682,6 тыс. тонн), автомобильных бензинов - 186,8 тыс. тонн (-10%).

Эксперты "Консалтинговой группы А-95" ранее отмечали, что в течение последнего года наблюдается сближение данных балансов (поставок) с потреблением, отслеживаемым Госстатом.

По мнению экспертов, это вызвано началом лицензирования АЗС и борьбой с теневым сегментом рынка, вследствие чего участники рынка вынуждены более полно отчитываться перед органами статистики. Между тем весомые расхождения по отдельным сетям АЗС все еще имеют место.

С июля 2019 года стартовала реформа топливного рынка, предусматривающая повышение прозрачности и усиление контроля за оборотом топлива. На первом этапе, с 1 июля 2019 года, введено обязательное лицензирование деятельности по розничной реализации топлива. С 1 апреля 2020 годп вступил в силу последний этап по оборудованию нефтебаз уровнемерами-счетчиками, но сверка данных по уровнемерам и СЭАРТ отсрочена до 1 октября 2020 года.

МинПром

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