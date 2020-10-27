Союз химиков Украины заявил о массовых сокращениях в отрасли Союз химиков Украины и Профсоюзов работников химической отрасли заявляют, что на украинских химических предприятиях происходят массовые сокращения, при этом, если Кабинет министров не выработает адекватных мер реагирования, сокращения рабочих мест в химической индустрии продолжатся в 2021 году. Об этом говорится в их совместном заявлении.



"8 тысяч рабочих мест потеряла химическая отрасль за последние 4 года. Массовые сокращения произошли на заводах-производителях минеральных удобрений с 2016 по 2020 год. В результате количество рабочих мест сократилось с 27,4 тыс. до 19,2 тыс., что составляет порядка 30% от всех рабочих мест в отрасли", - говорится в заявлении.



Согласно заявлению, главной причиной затяжной стагнации в отрасли является неэффективная государственная политика, которая приводит к вытеснению продукции национального производителя удобрений с внутреннего рынка и не отвечает в полной мере тем торговым и экономическим вызовам, с которыми сегодня сталкивается Украина.



Среди факторов, которые способствуют массовым сокращениям в украинском химпроме, представители отрасли выделяют следующие: беспрецедентный рост цен на электроэнергию, в результате чего ее стоимость в Украине стала одной из самых высоких в Европе; полное открытие украинского рынка для импорта минеральных удобрений и отказ Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) вводить защитные меры, вопреки выводам и рекомендациям Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства; рост цены на природный газ.



Согласно заявлению, импортные удобрения за последние несколько лет наводнили украинский рынок. Как результат – численность персонала на предприятиях сократилась почти на 30%.



"В то время, как потребность украинского АПК в минеральных удобрениях постоянно растет, отечественная отрасль по производству удобрений продолжает стагнировать и терять рабочие места. Это ненормальная ситуация, которая должна дать сигнал и правительству, и Офису Президента Украины, что необходимо действовать", – заявил глава Центрального Совета Профсоюзов работников химических и нефтехимических отраслей Николай Мыцько.



По его словам, если Кабинет министров Украины не выработает адекватные меры реагирования на ситуацию, тенденция сокращения рабочих мест в отрасли продолжится в 2021 году, вплоть до полной остановки некоторых производств.



Характерно, что большая часть поставляемых в Украину импортных удобрений, по-прежнему имеет российское происхождение, несмотря на то, что с 2019 года удобрения из РФ находятся под санкциями Кабинета министров Украины.



"Российские химические корпорации быстро нашли способ обойти эмбарго на ввоз минеральных удобрений в Украину. Они наладили различные формы кооперации с другими странами, ввоз продукции из которых в Украину не ограничен. Если Кабинет министров Украины не начнет действовать и принимать нужные решения, мы будем продолжать терять рабочие места", – отмечает президент Союза химиков Украины Алексей Голубов.



Он подчеркнул, что химические предприятия работают в ситуации, когда цены электроэнергию устанавливаются монопольно, а внутренний рынок полностью открыт для импорта минеральных удобрений даже из тех стран, которые обоснованно подозревались в реализации совместных с российскими производителями торговых цепочек для обхода ограничений и санкций Кабмина.



Авторы заявления напоминают, что в мае 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины завершило два спецрасследования в отношении импорта азотных и комплексных минеральных удобрений. Министерство пришло к выводам, что введение ограничительных мер в отношении импорта удобрений из целого ряда стран является необходимой мерой для устранения дисбалансов на внутреннем рынке и защиты национального производителя. Тем не менее в июне 2020 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла противоположное решение, отказавшись вводить защитные меры и оставив украинский рынок полностью открытым для импорта.



"Сейчас решение МКМТ не вводить квоты обжаловано в суде. Судебное заседание пройдет в январе 2021 года. Можно с уверенностью сказать, что если квоты не будут введены, избежать дальнейших массовых сокращений в химической индустрии не удастся. Тем более, что с ростом цен на газ будет расти и импорт. Импорт – это всегда уничтожение рабочих мест", – говорит А.Голубов.



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