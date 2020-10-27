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Корейская меткомпания Posco импортировала пшеницу со своего терминала в Николаеве

27.10.20 13:03 , Главный элеваторный сайт
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Корейская компания Posco International отправила первую партию фуражной пшеницы из Украины. Это первый импорт фуражного зерна с зарубежного терминала, принадлежащего Posco.

Было отгружено 68 тыс. т зерновых, из которых 41 тыс. т — с собственного терминала "Николаевский КХП" в Николаевском морпорту.

"В условиях растущей волатильности на мировом зерновом рынке компания стремится развивать продовольственный бизнес как новый двигатель роста компании и намерена создать стабильную систему закупок продовольствия для обеспечения продовольственной безопасности страны", — заявил президент и главный исполнительный директор Posco International Джу Си-Бо.

Корея потребляет 3,43 млн т пшеницы ежегодно. Производство зерновой в стране достигает только 20 тыс. т, что составляет менее 1% потребности.

По информации корейского издания, сейчас Posco намерена стать универсальным поставщиком продовольственных ресурсов, а не просто торговым предприятием. Для этого компания выстраивает комплексные цепочки поставок продовольствия и стремится развивать инфраструктуру за рубежом.

Напомним, официальное открытие зернового терминала Posco в Николаевском морпорту "Николаевский КХП" состоялось в сентябре 2019 года.

МинПром

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