Продажи автомобилей восстанавливаются после значительного спада из-за пандемии Продажи автомобилей восстанавливаются после значительного спада из-за пандемии, и автомобильной индустрии не нужны дальнейшие меры поддержки. Такое мнение высказал в интервью Financial Times глава Volkswagen Group Херберт Дисс, пишет "Коммерсант".



"Если не будет второго локдауна или дальнейшего экономического спада, я считаю, что нет необходимости в новом стимулировании покупок",— заявил Х.Дисс, который с начала пандемии активно выступал за субсидирование автомобильной индустрии.



В условиях пандемии власти Германии не стали прибегать к масштабной программе поддержки автомобильной индустрии, как это было после финансового кризиса 2008 года, когда были выделены 5 млрд евро на стимулирование продаж новых автомобилей. В нынешнем году правительство страны пошло только на снижение НДС и повысило субсидии на покупку новых электромобилей.



При этом хотя автомобильный рынок ЕС с начала текущего года сократился почти на 30%, в сентябре продажи VW в Западной Европе оказались лучше, чем ожидалось,— они выросли более чем на 10%, компания продала более 300 тыс. автомобилей в этом регионе. На крупнейшем для компании рынке — в Китае — сентябрьские продажи оказались выше прошлогодних на 1%. Учитывая эти показатели, немецкая компания ожидает, что по итогам 2020 года выйдет в прибыль.



Аналогичное мнение об отсутствии необходимости стимулирования индустрии высказал и глава Daimler Ола Каллениус. Чистая прибыль Daimler в третьем квартале выросла почти на 20% и составила 2,2 млрд евро, а продажи Mercedes-Benz в Китае за этот же период поднялись на 23%. Эти показатели, по мнению Каллениуса, "почти невероятные".



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