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Цены на украинских заправках идут вверх

27.10.20 12:12
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27 октября ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива после очередного повышения в сети группы "Приват".

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", сообщает encorr.

Дизельное топливо на станциях WOG подорожало на 50 коп./л, до 25,99 грн/л. При этом бензины осталось на прежнем уровне. На 50 коп./л подняла цены бензинов "Параллель". Стоимость "двойки" в сети выросла с 25,08 грн/л до 25,58 грн/л, "пятерки" – с 26,08 до 26,58 грн/л.

Сеть "БРСМ-Нафта" подняла цены на бензины на 30 коп./л, ДТ – на 9 коп./л. На KLO бензины и дизтопливо подорожали на 20 коп./л, в сети UPG бензины прибавили 60 коп./л, ДТ – 40 коп./л.

Такие сети как AMIC, "Автотранс", "Нефтек", "Укргаздобыча", Green Wave, Mango и Motto повысили цену топлива в пределах 10-90 коп./л.

Также розничные сети с 26 по 27 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 15–50 коп./л. ОККО и WOG в среднем повысила цены на 10 и 20 коп./л, до 13,39 и 13,48 грн/л, соответственно. На 10 коп./л цены выросли на станциях AMIC (12,49 грн/л).

На станциях Chipo и "Укргаздобыча" цена автогаза повысилась на 14 и 20 коп./л, до 12,42 и 12,60 грн/л соответственно. Shell, "БРСМ-Нафта", "Параллель" и Mango подняли цены в среднем на 3-6 коп./л (см. табл.).

Средняя стоимость автогаза по Украине 27 октября составила 12,61 грн/л (+6 коп./л).

МинПром

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