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Американская Nucor построит новый стальной завод почти за 2 млрд долл.

27.10.20 12:01 , Металлоснабжение и сбыт
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Американская металлургическая компания Nucor приступила к строительству интегрированного завода по производству толстолистовой стали в индустриальном парке Buttermilk Falls в штате Кентукки.

Стоимость проекта составляет 1,7 млрд долл. Как заявляет генеральный директор Nucor Леон Топалиан, это крупнейшая инвестиция в отдельно взятое предприятие в истории компании.

По словам представителей Nucor, новый завод, который будет расположен на берегу реки Огайо (приток Миссисипи), будет отличаться выгодным географическим положением. С одной стороны, по реке он будет получать сырье — восстановленное железо и металлолом. С другой, предприятие получит доступ к рынкам Среднего Запада, где находятся крупнейшие потребители толстолистовой стали в США. Наконец, в штате Кентукки относительно низкие тарифы на электроэнергию, что объясняется наличием большого числа угольных энергоблоков.

МинПром

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