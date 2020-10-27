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Коронакризис привел к обвалу инвестиций в мире

27.10.20 10:07
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Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире в первой половине этого года сократился на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Причиной снижения стали ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, сообщает "Коммерсант".

"Глобальные потоки ПИИ (за исключением офшорных финансовых центров в странах Карибского бассейна) в первой половине 2020 года находились под серьезным давлением из-за пандемии COVID-19. По оценкам, они достигли 399 млрд долл., что на 49% меньше, чем в 2019 году, поскольку локдауны по всему миру вынуждали компании откладывать существующие инвестиционные проекты и несущественные инвестиции для сохранения денежных буферов",— сказано в докладе ЮНКТАД.

Количество новых инвестиционных проектов снизилось на 37%, трансграничных слияний и поглощений — на 15%, сделок по финансированию трансграничных проектов — на 25%. Наибольший спад произошел в развитых странах, там ПИИ достигли 98 млрд долл. в первом полугодии этого года, что на 75% ниже показателей прошлого года.

По данным ЮНКТАД, приток ПИИ в развивающиеся страны сократился на 16%, в страны Африки — на 28%, Латинской Америки и Карибского бассейна — на 25%, в страны Азии — на 12%. Отмечается, что приток ПИИ в страны с переходной экономикой снизился на 81% из-за "сильного спада в Российской Федерации". Согласно прогнозам, объем ПИИ в мире в 2020 году снизится на 30–40%.

МинПром

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