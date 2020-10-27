Американская Cleveland-Cliffs нарастила поставки проката благодаря спросу в автопроме Как сообщает агентство Platts, американская компания Cleveland-Cliffs в третьем квартале нарастила поставки плоского проката на 80% по сравнению со вторым кварталом, так как американские автопроизводители увеличили производство после закрытия предприятий в связи с коронавирусом в начале года.



Cleveland-Cliffs, завершившая сделку по приобретению сталеплавильных активов AK Steel в марте, отгрузила 1,1 млн тонн плоского проката в 3-м квартале по сравнению с 619 000 тыс. тонн во 2-м квартале. Для сравнения, в третьем квартале 2019 года компания AK отгрузила плоский прокат на уровне 1,3 млн тонн.



По словам генерального директора Cliffs Лоуренко Гонсалвеса в ходе телефонной конференции с отраслевыми аналитиками 23 октября, в то время как продажи автомобилей по-прежнему сократились на 30% в годовом исчислении, продажи автомобилей, ориентированных на потребителей, выросли в последние месяцы.



Cliffs ожидает, что поставки плоского проката в 4-м квартале будут сопоставимы с 1,25 млн тонн у AK Steel, отгруженных в 4 квартале 2019 года до ее приобретения. Cliffs также планирует закрыть ранее объявленное приобретение практически всех активов ArcelorMittal USA в 4-м квартале. По словам Л.Гонсалвеса, компания в настоящее время работает над получением разрешений регулирующих органов по сделке, отметив, что то, что компания может сказать о сделке, ограничено до ее закрытия.



Также Cliffs сообщила о чистом убытке в 3-м квартале в размере 10 млн долл. при продажах в 1,65 млрд долл. Для сравнения: чистая прибыль составила 90,9 млн долл. при продажах в размере 555,6 млн долл. за тот же период год назад.



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