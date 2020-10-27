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Акционеры Мотор Сич завалят суды исками – адвокат

27.10.20 11:29 , РБК Украина
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Киевский апелляционный суд продолжил рассматривать дело по аресту акции ПАО "Мотор Сич". Еще две компании-акционеры подали апелляционные жалобы на решение суда об аресте акций.

Об этом в комментариях журналистам заявили адвокаты, представляющие интересы компаний-акционера ПАО "Мотор Cич", по результатам судебного заседания в понедельник, 26 октября, в Киевском апелляционном суде.

"Сегодня еще две компании подали апелляционную жалобу на постановление об аресте акций ПАО "Мотор Сич". Предприятие по-прежнему не может осуществлять свою хозяйственную деятельность, поэтому акционеры продолжают отстаивать свои корпоративные права в судах", - заявил адвокат Алексей Задоенко.

По его словам, апелляционная жалоба соответствует всем требованиям и была принята судом, однако по техническим причинам рассмотрение дела перенесено на 11 ноября.

Он также добавил, что сейчас они представляют те компании-акционеров, которые еще не реализовывали свое право на апелляционное обжалование.

"Мы подали новую доказательную базу, которая, по нашему мнению, должна убедить суд, что арест необоснованный", - уточнил он.

В то же время, по словам адвоката Александра Максименко, компании, которые они сейчас представляет - не последние в списке акционеров, их значительно больше.

"Если арест и в этот раз не будет отменен, мы не исключаем появление новых ходатайств и от других компаний-акционеров. Суды будут продолжаться до тех пор, пока каждый акционер не воспользуется правом по защите своих корпоративных прав. Для чего власти создавать ситуацию, когда суды буквально накроет волной исков по делу "Мотор Сич", если можно раз и навсегда решить проблему отменой незаконно наложенных арестов в деле, в котором за три года не появилось ни обвиняемого, ни следственных действий", - отмечает адвокат.

Напомним, 27 августа Киевский апелляционный суд отказался снимать арест с акций АО "Мотор Сич". По словам адвокатов компании-акционера, государство давит на владельцев акций, а сам арест противоречит действующему законодательству, материалам дела и здравому смыслу.

По словам адвокатов, аресты и запреты в отношении акций ухудшают финансовое положение АО "Мотор Сич": прибыль компании сократилась в разы, удручающее финансовое состояние компании и ее неопределенное будущее стали причиной ухода с предприятия около 8 тыс. сотрудников.

В свою очередь, 4 сентября китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина с требованием возместить ущерб в 3,5 млрд долл.

В то же время 3 августа представители 44% АО "Мотор Сич" обратились в суд из-за необоснованно наложенного запрета на все 100% акций и попросили отменить арест в части запрета любым депозитарным учреждениям вносить изменения в реестр.

Следственный судья ходатайство о частичной отмене ареста имущества удовлетворил, несмотря на то, что при таких же обстоятельствах другим представителям компании-акционера принимал обратное решение.

МинПром

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