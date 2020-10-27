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У Русала упали продажи алюминия

27.10.20 10:32 , Металлоснабжение и сбыт
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РУСАЛ в январе-сентябре реализовал 2,898 млн тонн алюминия, что на 5,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании.

Средняя цена реализации алюминия (включает цену на Лондонской бирже металлов, региональную и продуктовую премии) снизилась в годовом исчислении на 9,2% и составила 1,758 тыс. долл. за тонну. Продажи продукции с добавленной стоимостью (ПДС) выросли на 12,3, до 1,239 млн тонн. Доля ПДС в общем объеме продаж составила 43% против 36% годом ранее.

В третьем квартале 2020 года продажи алюминия увеличились по сравнению с предыдущим кварталом на 3,3%, до 1,008 млн тонн при средней цене реализации 1,762 тыс. долл. за тонну (рост на 6,5%). Продажи ПДС выросли на 25,4%, до 455 тыс. тонн, что, как отметили в компании, показывает восстановление доли ПДС в общей структуре продаж до 45% против 37% в предыдущем квартале, на который оказали влияние внешние рыночные факторы, связанные с пандемией CVID-19.

С географической точки зрения наибольший объем реализации пришелся на Европу, доля которой в общем объеме продаж при этом снизилась до 37% с 46% кварталом ранее. Доля Азии напротив возросла до 32% с 27%, России и СНГ – до 24% с 20%.

Выпуск алюминия в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 0,1%, до 2,805 млн тонн.

Производство глинозема выросло на 4%, до 6,04 млн тонн. Добыча бокситов снизилась на 6%, до 11,298 млн тонн, нефелиновой руды – увеличилась на 9,7%, до 3,478 млн тонн. Выпуск фольги и упаковки возрос на 3,1%, до 76 тыс. тонн.

В третьем квартале 2020 года производство алюминия увеличилось относительно предыдущего квартала на 1,3%, до 939 тыс. тонн, на заводы в Сибири пришлось 93% от общего объема выпуска алюминия. Производство глинозема увеличилось на 0,4%, до 2,018 миллиона тонн, 35% из которых было произведено в России.

Добыча бокситов снизилась на 1,6%, до 3,829 млн тонн из-за неблагоприятных погодных условий в Гвинее и на Ямайке, нефелиновой руды – возросла на 2,9%, до 1,214 млн тонн. Выпуск фольги и упаковки вырос на 10,5%, до 26,3 тыс. тонн.

МинПром

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