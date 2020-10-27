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Выборы прошли: Нафтогаз повысил цену на газ еще на 35%

27.10.20 09:51 , РБК Украина
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Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%. Об этом сообщается на сайте компании.

Напомним, "Нафтогаз" резко повысил цены на газ для населения в августе-сентябре. В частности, ГК "Нафтогаз Украины" подняла цену в августе на 9% до 3,24 грн/куб. м.

В сентябре цена газа выросла еще на 45% до 4,70 грн/куб. м. Кроме того, "Нафтогаз" повысил годовую цену на газ для населения с 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м.

Отметим, "Нафтогаз" отказался от повышения цен на газ для населения в месяц выборов. Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в октябре 2020 года на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с сентябрем цена газа не изменилась.

При этом в пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что по новым правилам работы рынка природного газа население (бытовые потребители) может покупать газ напрямую у ГК "Нафтогаз Украины" либо у любого другого поставщика. Доля компании в поставках газа населению составляет 2%.

Напомним, постановление правительства о возложении на "Нафтогаз" специальных обязательств на рынке газа (ПСО) с 1 августа 2020 года прекратило действовать в части поставки газа для нужд населения.

МинПром

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