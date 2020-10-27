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ВТО разрешила ЕС повысить пошлины на импорт из США

27.10.20 10:10 , Интерфакс-Украина
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Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) в понедельник официально разрешил Евросоюзу принять контрмеры за незаконное субсидирование Вашингтоном компании Boeing и увеличить пошлины на импорт из США на сумму до 4 млрд долл.

"Европейская комиссия готовит контрмеры в тесном сотрудничестве с государствами-членами (ЕС), - заявил, комментируя это решение, заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис. - Предпочтительным для нас исходом остается урегулирование путем переговоров с США. С этой целью мы продолжаем активно взаимодействовать с американскими коллегами, и я поддерживаю регулярные контакты с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. В отсутствие согласованного результата ЕС будет готов принять меры в соответствии с постановлением ВТО".

Споры между ЕС и США о субсидирования авиапроизводителей длятся с 2004 года. Брюссель обвинил Вашингтон в субсидировании компании Boeing, а Соединенные Штаты жаловались в ВТО на субсидии европейскому авиастроителю Airbus со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции.

В марте 2019 года Апелляционный орган ВТО подтвердил большинство претензий ЕС к США.

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