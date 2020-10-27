Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Метинвест в августе сократил выручку на 7,9%

27.10.20 08:16 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест", в августе 2020 года снизилась на 7,9%, или на $72 млн, по сравнению с предыдущим месяцем - до $838 млн с $910 млн.

Согласно предварительным неаудированным консолидированным ежемесячным итогам финансовой отчетности компании в понедельник, общий показатель EBITDA по итогам августа составил $216 млн, что на $12 млн выше показателя в июле ($204 млн), при этом EBITDA от участия в СП – $48 млн (в июле - $30 млн), сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за август-2020 составила "плюс" $91 млн (в июле "плюс" $57 млн), в том числе $7 млн - от участия в СП ("минус" $5 млн); EBITDA горнодобывающего дивизиона - $134 млн (в июле - $154 млн), в том числе от СП - $41 млн ($35 млн). Расходы управляющей компании составили $6 млн ($6 млн).

Общая выручка в августе состояла из выручки метдивизиона в размере $671 млн (в июле - $700 млн), горнодобывающего дивизиона - $258 млн ($283 млн), внутригрупповые продажи составили $91 млн ($73 млн).

Общая задолженность компании в августе снизилась на $64 млн по сравнению с июлем - до $3,017 млрд с $3,081 млрд. При этом объем денежных средств уменьшился на $88 млн - до $523 млн с $611 млн.

Использованные в инвестдеятельности денежные средства составили $54 млн, в финансовой деятельности - $71 млн.

"Метинвест" за счет перепродажи квадратной заготовки (произведенной ДМК корпорации "ИСД") в августе в объеме 109 тыс. тонн получил $44 млн. Кроме того, от перепродажи 202 тыс. тонн плоского проката получено $93 млн, 65 тыс. тонн длинного проката - $31 млн, 108 тыс. тонн чушкового чугуна - $36 млн.

В целом компания в августе реализовала 567 тыс. тонн полуфабрикатов на $207 млн, 756 тыс. тонн готовой металлопродукции на $384 млн, 201 тыс. тонн кокса на $38 млн.

Группа в августе реализовала 1,534 млн тонн железорудного сырья на $163 млн, 37 тыс. тонн угольного концентрата на $3 млн.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:43
МВФ считает, что украинцам хватит гарантирования вкладов на 300 тыс. вместо 600 тыс. грн
12:25
Металлоинвест берет новый кредит в 5 млрд рублей для погашения старого
12:12
Цены на украинских заправках идут вверх
12:01
Американская Nucor построит новый стальной завод почти за 2 млрд долл.
11:46
Американская Cleveland-Cliffs нарастила поставки проката благодаря спросу в автопроме
11:29
Акционеры Мотор Сич завалят суды исками – адвокат
11:17
За 9 месяцев 2020 года Интерпайп перечислил в бюджет почти 2 млрд грн
11:03
Восстановления рынка меди ждут уже в 2021 году
10:32
У Русала упали продажи алюминия
10:10
ВТО разрешила ЕС повысить пошлины на импорт из США
10:07
Коронакризис привел к обвалу инвестиций в мире
09:51
Выборы прошли: Нафтогаз повысил цену на газ еще на 35%
09:30
По итогам сентября Украина поставила рекорд производства подсолнечного масла
08:55
В середине октября китайские металлурги увеличили производство
26.10.20
18:02
НКРЭКУ сознательно устроила коллапс на энергорынке
17:51
Госбюджет Украины за 9 месяцев 2020 года сведен с дефицитом 81,725 млрд грн
17:31
Николаевский судостроительный завод признал себя банкротом
17:10
ЕС принял план восстановления экономики после пандемии
16:48
На базе зернотрейдера Нибулон будут строить корабли – Уруский
16:33
Несмотря на теплую погоду, Украина начала активно выбирать газ из ПХГ
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!