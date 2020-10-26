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Госбюджет Украины за 9 месяцев 2020 года сведен с дефицитом 81,725 млрд грн

26.10.20 17:51 , Интерфакс-Украина
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Государственный бюджет Украины за январь-сентябрь 2020 года сведен с дефицитом 81,725 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда составил 93,59 млрд грн, сообщила Государственная казначейская служба (ГКСУ).

Согласно данным Госказначейства заимствования за девять месяцев этого года составили 412,7 млрд грн при запланированных 646,93 млрд грн, в том числе внешние - 186,17 млрд грн при плане в 274 млрд грн.

Погашения в январе-сентябре составили 330,6 млрд грн при запланированных 355 млрд грн, в том числе внешние - 134,7 млрд грн при плане в 138,7 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСУ.

Приватизация принесла за девять месяцев этого года 1,892 млрд грн, отмечает ГКСУ.

В целом доходы госбюджета за девять месяцев составили 765,1 млрд грн, в том числе по общему фонду - 655,4 млрд грн при плане в 665,4 млрд грн, свидетельствуют данные казначейства.

По данным ГКСУ, расходы за указанный период составили 843,253 млрд грн, по общему фонду - 750,65 млрд грн при запланированных 843,65 млрд грн.

Доходы госбюджета на 2020 год утверждены в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн).

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