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На базе зернотрейдера Нибулон будут строить корабли – Уруский

26.10.20 16:48 , Интерфакс-Украина
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Украинское военное кораблестроение находится в критической ситуации, а его восстановление планируется с проектов локализации и одном из центров могут стать судостроительные активы "Нибулона", сообщил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Развивается "Нибулон" – можем делать там локализацию и строительство ракетных катеров и (турецких – ред.) корветов", – сказал он на брифинге в Киеве.

О.Уруский уточнил, что в госконцерне "Укроборонпром", по сути, осталось два кораблестроительных предприятия: КБ "Центр кораблестроения" с примерно двумя сотнями работников, которых необходимо привлечь к проектированию ракетных катеров и корветов в рамках локализации, и Николаевский судостроительный завод (ранее "им. 61 коммунара").

По словам вице-премьера, завод ничего не строит, все его верфи заблокированы нерешенной десятки лет судьбой крейсера "Украина" и судебной тяжбой с греческой компанией Laskaridis.

"Выживают только за счет ремонта", – уточнил глава Минстратегпрома.

Он напомнил, что крупный Черноморский судостроительный завод, на котором было начато строительство корвета по украинскому проекту, был приватизирован, а проект корвета в 2014 года заморожен.

"Насколько я понимаю, Минобороны не видит целесообразности продолжения строительства этого корвета в своих интересах. Рассматривается вопрос Турции, и как использовать наработки по корвету нашему", – отметил вице-премьер.

О.Уруский подчеркнул, что в числе холдингов, которые намечено сформировать на базе предприятий "Укроборонпрома", решено сохранить ХК "Морские системы". По его словам, помимо двух перечисленных выше предприятий, в нее войдут Научно-производственный комплекс газотурбиностроения (НПКГ) "Зоря-Машпроект", находящийся в "крайне грустном состоянии" Институт гидроприборов и производящий доки и плавучие краны завод "Паллада".

Как сообщалось, Министерство внутренних дел Украины в июле этого года подписало контракт на строительство патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины с французской ОСЕА при участии компании "Нибулон", предполагающих строительство пяти из 20 катеров на мощностях "Нибулона", которого выбрала ОСЕА для локализации производства своих кораблей.

О.Уруский по итогам встречи президентов Украины и Турции, прошедшей в середине октября, сообщил о заинтересованности Минобороны Украины турецкими корветами. По его словам, детальных переговоров еще не было, но первый корвет может быть построен в Турции, а остальные уже на украинском предприятии.

Помимо того, 22 октября представители турецкой LODOS Propulsion Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. посетили "Зорю-Машпроект" (Николаев) и заключили меморандум о партнерстве. Гендиректор предприятия Денис Гордиенко отметил, что еще несколько ранее – в сентябре – встречался с представителями турецкого правительства на самом высоком уровне и представил им возможности и опыт предприятия по разработке и производству корабельных энергетических установок, приводов газоперекачивающих агрегатов для магистральных газопроводов, а также установок для генерации электроэнергии.

"Нибулон" (Николаев), один из крупнейших зернотрейдеров Украины, приобрел основные фонды и имущественный комплекс ЧАО "Судостроительный завод "Лиман" в августе 2012 года (до августа 2000 года Черноморский судомеханический завод). Кроме непосредственно судоремонта это предприятие специализируется на строительстве несамоходных барж, плавучих причалов, лихтеров, парусно-моторных яхт и катеров различного назначения.

МинПром



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