Япония намерена к 2050 году сократить выбросы до нуля Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что страна должна перейти на возобновляемые источники энергии и прекратить выбросы углекислого газа в атмосферу к 2050 году. Об этом он заявил в своей первой программной речи в парламенте, которая транслировалась в эфире национального общественного телевидения.



"Реагирование на изменение климата больше не является препятствием для экономического роста,— цитирует премьер-министра Reuters.— Мы должны изменить нашу точку зрения и понять, что принятие решительных мер против изменения климата приведет к изменениям в промышленной структуре и экономике, что приведет к еще большему росту".



Ранее власти Японии заявляли, что намерены снизить выбросы СО2 до нуля во второй половине XXI века, не называя точную дату, когда это должно произойти. Теперь же Япония намерена добиться этого одновременно со странами ЕС. Для достижения этой цели японское правительство, по словам премьер-министра, намерено активизировать исследования в сферах переработки углекислого газа и производства солнечных батарей и сделает ставку на цифровизацию общества.



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