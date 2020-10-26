За 3 года вымывание капитала из Украины составило 25 млрд долл. – Данилишин Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявляет о вымывании из Украины в пользу внешних кредиторов за три с половиной года более 25 млрд долл. Об этом Б.Данилишин написал в Facebook.



"Только за последние три с половиной года вымывание капитала из Украины в пользу внешних кредиторов превысило 25 млрд долл.", – сообщил Б.Данилишин.



Он уточнил, что за соответствующий период из Украины были выведены дивиденды в пользу нерезидентов на 8,5 млрд долл. и проценты по прямым инвестициям на 1,6 млрд долл., тогда как поступления прямых иностранных инвестиций без реинвестированных доходов составили 5,1 млрд долл.



Б.Данилишин указал, что в соответствии с анализом этих финансовых потоков около 4/5 дивидендов были выведены в низконалоговые юрисдикции, в том числе в Кипр и в Нидерланды.



Глава Совета НБУ добавил, что выплата резидентами Украины процентов по кредитам нерезидентом с 2017 года составила 8,6 млрд долл.



"Приблизительно две трети негарантированных долгосрочных займов украинским компаниям были предоставлены резидентами Кипра, Нидерландов и Британских Виргинских островов, что свидетельствует о связи сторон этих операций и направленность этих операций на размывание налоговой базы и вывод прибыли за границу", – считает Б.Данилишин.



Он также отметил, что с 2017 года по второй квартал 2020 года выплата процентов по портфельным инвестициям государственным (облигации внутреннего и внешнего займа) и частным сектором составила 6,4 млрд долл.



"Ответственно выполняя свои обязательства перед международными партнерами, не следует забывать о значительных внутренних резервах финансовых ресурсов, которые покидают страну из-за несовершенства действующей системы налогового и валютного регулирования", – добавил Б.Данилишин.



В сообщении он также подчеркнул, что стратегическому партнерству Украины с Международным валютным фондом ничего не угрожает.



"Несмотря на многочисленные спекуляции на тему сотрудничества Украины с МВФ, усиленные предвыборной риторикой, украинская сторона профессионально и ответственно выполняет свои обязательства в рамках соглашения стенд-бай с МВФ", – написал он.



Б.Данилишин указал, что в соответствии с условиями программы Совет по финстабильности одобрил планы по сокращению проблемных активов в госбанках, Верховная Рада внесла изменения в законодательство по совершенствованию механизмов ликвидации банков и возвращения активов и была обеспечена институциональная независимость НБУ.



Глава Совета НБУ также добавил, что за последние годы "Украина получала от МВФ практически столько средств, сколько нужно было для погашения предыдущих займов", уточнив, что чистые поступления от МВФ с 2017 года по второй квартал текущего "в пользу центробанка" составили 422 млн долл., а "в пользу правительства – минус 1,1 млрд долл.".



Б.Данилишин добавил, что с июля по сентябрь выплаты правительства и НБУ по займам Фонда составляли 0,6 млрд долл., а в 2021 году – будут превышать 1,6 млрд долл.



"Украина должна, прежде всего, отстаивать национальные интересы в вопросах сотрудничества с международными финансовыми организациями. В контексте сложившейся сегодня ситуации цифры красноречивее слов", – отметил он.



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