Намерения НКРЭКУ повысить тариф на передачу э/энергии уничтожат промышленность – эксперт Намерения НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии направлены на уничтожение отечественной промышленности. Об этом заявил директор Института системных статистических исследований Игорь Манцуров.



"По моему убеждению, существует задача - сделать нашу промышленность неконкурентоспособной, неконкурентоспособной. Что было объявлено? Что Украина должна быть необычайной страной по производству сельхозпродукции. Ну вот. То есть, промышленность как класс надо уничтожить", - сказал И.Манцуров.



Он подчеркнул, что уже сейчас продукция украинских промышленников теряет конкурентоспособность на европейских рынках, а в случае роста тарифов на электроэнергию приведет к росту себестоимости продукции, отечественная промышленность может быть уничтожена.



"Уже сейчас энергетическая составляющая в себестоимости нашей продукции очень большая. По разных видах она достигает и 50%, а по некоторым даже больше. Если мы увеличиваем стоимость 1 киловатта, автоматически возрастает себестоимость, и уровень конкурентоспособности продукции падает. Уже сейчас наша промышленная продукция в Европе не конкурентоспособна. А тут еще упадет ниже плинтуса", - пояснил И.Манцуров.



Как известно, для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.



Промышленники и бизнес выступили против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, роста безработицы и падения экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока повлечет очередной виток роста цен на товары и услуги.



В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства относительно погашения долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.



По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.



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