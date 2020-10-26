Siemens готов участвовать в локализации производства электровозов в Украине Немецкая компания Siemens готова к сотрудничеству с украинскими производителями комплектующих и компонентов в случае принятия соответствующего законопроекта. Об этом в интервью Uaprom.info рассказал Дмитрий Черненький, менеджер по работе с ключевыми клиентами Siemens Ukraine.



"Это (локализация – ред.) стандартный формат сотрудничества по всему миру. Он никого из производителей не удивляет и не пугает. Он просто требует четкой и понятной дефиниции, что имеется ввиду, и как это будет работать. Это также требует выполнения серьезной домашней работы (от украинских производителей – ред.) и конечно инвестиций. Но это не наши инвестиции, а внутренние вложения", - отметил Д.Черненький.



Он также напомнил, что у Siemens уже был опыт совместного производства электровозов ДС3 с Днепропетровским электровозостроительным заводом.



"В проекте по ДС3 наша часть была 40%. Поэтому я не вижу проблем для высокой степени локализации в новых проектах. В частности, по тем позициям, на которые сейчас способна Украина и украинские производители. Вопрос не в нас", - заметил Д.Черненький.



По его словам, с украинскими производителями возможны все варианты кооперации. "Местные заводы могут производить для нас любую продукцию, по которой они могут достичь определенного уровня качества. Речь идет и о механообработке, металлообработке, это могу быть и электронные компоненты", - отметил он, добавив, что Siemens уже ведет переговоры с рядом украинских компаний.



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