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Siemens готов участвовать в локализации производства электровозов в Украине

26.10.20 15:02 , uaprom.info
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Немецкая компания Siemens готова к сотрудничеству с украинскими производителями комплектующих и компонентов в случае принятия соответствующего законопроекта. Об этом в интервью Uaprom.info рассказал Дмитрий Черненький, менеджер по работе с ключевыми клиентами Siemens Ukraine.

"Это (локализация – ред.) стандартный формат сотрудничества по всему миру. Он никого из производителей не удивляет и не пугает. Он просто требует четкой и понятной дефиниции, что имеется ввиду, и как это будет работать. Это также требует выполнения серьезной домашней работы (от украинских производителей – ред.) и конечно инвестиций. Но это не наши инвестиции, а внутренние вложения", - отметил Д.Черненький.

Он также напомнил, что у Siemens уже был опыт совместного производства электровозов ДС3 с Днепропетровским электровозостроительным заводом.

"В проекте по ДС3 наша часть была 40%. Поэтому я не вижу проблем для высокой степени локализации в новых проектах. В частности, по тем позициям, на которые сейчас способна Украина и украинские производители. Вопрос не в нас", - заметил Д.Черненький.

По его словам, с украинскими производителями возможны все варианты кооперации. "Местные заводы могут производить для нас любую продукцию, по которой они могут достичь определенного уровня качества. Речь идет и о механообработке, металлообработке, это могу быть и электронные компоненты", - отметил он, добавив, что Siemens уже ведет переговоры с рядом украинских компаний.

МинПром

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