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Шведская SSAB обдумывает объединение с Tata Steel

26.10.20 14:01 , МеталлТорг
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Как сообщает агентство Bloomberg, шведская сталелитейная компания SSAB AB изучает возможность объединения с европейским бизнесом Tata Steel Ltd. в качестве резервного плана для сделки с Thyssenkrupp AG на фоне консолидации отрасли, по словам источников, знакомых с этим вопросом.

SSAB ведет предварительные переговоры с Tata Steel of India в связи с поиском вариантов слияния, заявили источники и попросили не называть их имени, поскольку это частный вопрос. По их словам, шведская компания, рыночная стоимость которой составляет около 28 млрд шведских крон (3,2 млрд долл.), получит контроль над европейским бизнесом Tata Steel, если они заключат такую ​​сделку.

Производители стали в Европе вынуждены консолидироваться из-за слабого спроса и избытка производственных мощностей в мире в сочетании с резким ростом цен на железную руду и большим объемом предложения дешевой импортной стали. В результате несколько крупных производителей обсуждают возможные слияния.

SSAB входит в число производителей стали, заинтересованных в приобретении сталелитейных активов у Thyssenkrupp, немецкого конгломерата, который проводит реструктуризацию для обеспечения своего выживания. По словам двух человек, это их предпочтительный партнер из-за стратегической совместимости. Но шведские планы на прошлой неделе осложнились новостями о том, что Liberty Steel Санджива Гупты сделала необязательное ориентировочное предложение для немецкого бизнеса.

Thyssenkrupp внимательно изучит предложение, продолжая обсуждения с другими потенциальными партнерами, говорится в заявлении компании на прошлой неделе. Представители SSAB, Tata Steel, Liberty Steel и Thyssenkrupp отказались от комментариев, когда с ними связались в четверг.

Главный исполнительный директор SSAB Мартин Линдквист в четверг заявил, что компания "не участвует в торгах" на Thyssenkrupp Steel, отвечая на вопрос аналитика по результатам отчета за третий квартал. Он не стал комментировать, ведет ли компания переговоры.

МинПром

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