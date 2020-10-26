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Автогаз на заправках продолжает дорожать

26.10.20 13:47
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Розничные сети за выходные (23-26 октября) повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5–25 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", сообщает encorr.

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 3-4 коп./л, до 11,90–11,95 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Харьковской области, где группа увеличила цены на 30 коп./л — с 11,55 до 11,85 грн/л. В некоторых других регионах продукт подорожал на 10–25 коп./л.

На станциях "БРСМ-Нафта" в Одесской и Полтавской областях цена автогаза выросла на 10 коп./л, до 12,89 грн./л. При этом средняя розничная цена ресурса по сети поднялась на 3 коп./л, до 12,65 грн./л.

Автогаз в столичной сети KLO подорожал на 9 коп./л, до 13,08 грн./л.

Такие сети как BVS, "Укргаздобыча", "Татнефть-АЗС-Украина", ZOG, Prime, Marshal, Mango и Motto подняли цены в переделах 10-25 коп./л. (см. табл.).

Средняя стоимость автогаза по Украине 26 октября составила 12,56 грн./л (+2 коп./л).

Розничные цены на автогаз начали расти с конца сентября. Так, в период с 29 сентября по 26 октября продукт подорожал на 55 коп./л. При этом средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) за этот период выросла на 760 грн/т, до 20 380 грн/т.

МинПром

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